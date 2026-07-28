강원특별자치도 2청사-도 경제진흥원 석탄산업 전환지역 체류형 관광 활성화

[헤럴드경제=함영훈 기자] 태백, 삼척, 영월, 정선 등 석탄산업전환지역의 지속 가능한 관광 환경을 만들기 위해, 주요 스팟을 완주한 여행자에게 산티아고 순례길처럼 ‘여권’을 주고, 이 지역을 전문으로 체류형 관광을 활성화시킬 여행사를 육성한다.

스페인 산티아고 콤포스텔라 성당과 시청은 100km이상 순례한 사람들에게만 여권을 준다.

강원특별자치도와 도 경제진흥원은 석탄산업의 역사적 가치를 알리고 지역 경제를 살리기 위해 ‘석탄산업전환지역 관광상품 개발 및 운영지원사업’을 본격 추진한다고 밝혔다.

28일 강원도 제2청사에 따르면, 이번 사업은 과거 우리나라 경제 발전의 중심지였으나 석탄산업의 쇠퇴로 인구가 줄어들고 있는 이 지역의 경제 부흥을 관광활성화로 찾으려는 것이다.

도는 그동안 개별 관광기업들이 좋은 콘텐츠를 가지고 있으면서도 홍보나 상품화에 어려움을 겪었던 문제를 해결하고, 지역의 고유한 이야기를 담은 문화 콘텐츠를 육성하는 데 집중할 계획이다.

이를 위해 단순히 일회성 여행에 지원금을 주는 방식을 넘어, 지역 인구 감소 문제를 함께 해결할 파트너 여행사를 발굴하고 육성할 예정이다. 이들 여행사는 석탄산업전환지역의 현지 관광기업과 협력하여 직접 몸으로 체험할 수 있는 관광상품을 만들고, 스스로 홍보와 마케팅을 진행해 지속적으로 여행객을 모으는 역할을 맡게 된다.

이와 함께 4개 시군에 흩어져 있는 숨은 관광지들을 하나로 묶어 여행할 수 있도록 ‘방문자 여권’ 사업도 시행된다. 이 사업은 석탄산업지역의 역사, 경제, 자연문화유산을 주제로 한 교육용 관광 코스를 제안한다. 방문객들이 여권을 들고 여러 지역을 넘나들며 여행하도록 유도하여 지속적인 재방문을 이끌어내고, 이를 통해 지역에 머무는 사람들을 늘려 경제에 활력을 불어넣을 계획이다.

제2청사 손창환 글로벌본부장은 “이번 사업을 통해 옛 석탄산업지역의 독특한 문화유산과 자연환경이 가진 매력을 널리 알리고자 한다”라며, “단순한 일회성 방문에 그치지 않고 며칠간 체류하면서 충분한 휴식을 취할 수 있도록 준비하였고, 지속해서 다시 찾는 계기가 되어 지역 경제 활성화에 도움이 되기를 기대한다”고 밝혔다.