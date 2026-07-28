[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 영일만횡단대교 등 5대 핵심사업 예산 확보에 역량을 집중하고 있다.

28일 포항시에 따르면 박용선 시장이 전날 정부세종청사 기획예산처를 방문해 박창환 예산총괄심의관과 조용범 차관을 잇달아 만나 포항시 주요 현안 사업의 조속한 추진을 위한 정부예산 반영을 적극 건의했다.

건의한 주요 사업은 포항 영일만횡단대교 건설, 호미반도 국가 해양생태공원 조성, 전기차 배터리 자원순환 클러스터 운영, 4세대 방사광가속기 빔라인 증설, 푸드테크 로봇 시험인증평가센터 기반구축 5대 핵심사업 등이다.

박 시장은 특히 이차전지·수소 등 국가 전략산업의 핵심 거점이자 4세대 방사광가속기를 보유한 연구개발 중심도시로서 포항이 갖는 위상을 부각하며 사업별 추진 필요성과 시급성을 강조했다.

또 국가정책과의 연계성과 지역경제 파급효과를 설명하고 지역 차원을 넘어 국가 산업경쟁력 확충과 직결되는 필수 과제임을 피력했다.

박용선 포항시장은 “포항의 핵심 현안사업은 지역 사업을 넘어 대한민국 산업 경쟁력과 미래 성장동력을 뒷받침하는 국가적 과제”라며 “정부 예산안이 확정되는 순간까지 모든 역량을 결집해 국비 확보에 총력을 다하겠다”고 말했다.