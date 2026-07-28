[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]이철우 경북지사는 27일 도청을 방문한 야마시타 마코토 일본 나라현 지사를 접견하고 양 지역 간 우호협력 확대 방안을 논의했다.

이번 방문은 지난 5월 안동에서 열린 한일 정상회담으로 조성된 우호 분위기를 지방정부 차원의 교류 협력으로 이어가고자 이뤄졌다.

양 지사는 이날 면담에서 문화·관광 콘텐츠 공동 개발을 통한 관광 활성화, 도시 재생과 경제 교류 확대, 동아시아 지방정부 간 협력 네트워크 강화 방안 등을 논의했다.

이철우 경북지사는 “양 지역이 문화․관광을 비롯해 AI, 디지털 관광, 경제 등 미래산업 분야까지 협력의 폭을 넓혀 지방정부가 주도하는 새로운 한일 협력의 성공모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

야마시타 마코토 나라현 지사는 “경북도는 한국을 대표하는 역사와 문화의 중심지이자 미래산업을 선도하는 지역”이라며 “양 지역이 보유한 풍부한 문화유산과 첨단산업 역량을 바탕으로 실질적인 협력을 확대해 동아시아 공동발전과 상생에 기여하기를 기대한다”고 밝혔다.