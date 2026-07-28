최현덕 시장 “시민주권시대를 함께 열어가자”

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시(시장 최현덕)가 지난 27일 여유당에서 ‘2026년 상반기 민원처리 우수자 및 친절공무원 시상식’을 개최했다.

시는 민원처리 단축률과 처리 건수, 만족도 등을 종합적으로 평가해 민원처리 우수자 12명과 친절공무원 6명 이렇게 총 18명을 선정했다.

민원처리 우수자는 국민신문고 민원과 법정민원 분야에서 처리기간 준수율, 처리기간 단축, 처리건수, 만족도 부분을 기준으로 선발했다. 고충·핑퐁민원 부문에서는 복합민원을 적극적으로 해결한 공로가 있는 직원을 선정했다.

친절공무원은 시민 추천과 부서 추천으로 나눠 행정직군과 기술직군에서 각각 선발했다.

시는 민원처리 우수자로 선정된 직원에게 남양주사랑상품권을 인센티브로 제공했다. 친절공무원에게는 시장 표창과 함께 남양주사랑상품권과 특별휴가 1일을 부상으로 수여했다.

최현덕 남양주시장은 “시민과 가장 가까운 곳에서 복합적이고 다양한 민원을 책임감 있게 처리해 온 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 전문성과 책임감을 바탕으로 시민이 체감하는 민원행정을 실현하고 시민주권시대를 함께 열어가자”고 전했다.

시는 하반기에도 민원처리 우수 공무원과 부서를 선발해 조직 내 긍정적 동기를 부여하고, 시민 중심의 행정 문화를 확산해 나갈 방침이다.