금융감독원 소속 전문가 초청…묻지마 투자 막고, 건전한 투자 습관 기른다 7월부터 11월까지 매달 맞춤형 주제로 진행, 회차별 청년 100명 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 조유진)가 청년들의 경제적 자립과 올바른 금융 지식 함양을 위해 2회차 ‘2026년 하반기 청년 실전경제교육’을 오는 8월 12일에 개최한다.

앞서 7월에 열린 1회차 교육에서는 예금보험공사 소속 전문가가 강사로 나서 ‘똑똑한 대출 활용법’을 주제로 신용관리와 자산 형성 노하우를 알기 쉽게 설명해 청년들의 큰 호응을 얻었다.

이번 교육은 ‘투자 안목을 키우는 재무제표 읽기’를 주제로 금융감독원 소속 전문가가 강의를 진행한다. 기업의 재무제표 분석으로 기업의 가치를 제대로 알고 투자하는 방법을 청년들의 눈높이에 맞춰 설명할 예정이다.

특히 최근 국내외 증시가 급등락을 반복하며 변동성이 커진 가운데 구는 청년들의 묻지마식 투자를 예방하고 ‘실전 투자 안목’을 길러주는 데 이번 교육의 초점을 맞췄다.

구는 이어 9월부터 11월까지 매월 ▷청약제도 핵심 정리 ▷재무설계와 종잣돈 만들기 위한 자산관리 전략 ▷청년들을 위한 연말정산 등 다양한 주제로 전문성을 가진 공공기관과 협업해 교육을 진행할 예정이다.

신청 기간은 7월 29일부터 8월 6일까지이며, 신청은 포스터 내에 정보무늬(QR코드)를 활용한 온라인 방식으로 진행된다. 모집 인원은 청년 100명이며, 선정자에 한해 별도 문자 안내를 할 예정이다.

자세한 내용은 구청 누리집 ‘우리구소식’ 게시판 또는 ‘영등포 청년 네이버 카페’를 통해 확인할 수 있다.

조유진 영등포구청장은 “공공기관의 신뢰할 수 있는 전문가가 준비한 교육인 만큼, 우리 청년들이 경제적 자립을 준비하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들이 든든하게 미래를 그려나갈 수 있는 다양한 교육 프로그램들을 만들어 나가겠다”고 전했다.