‘중랑 어린이 물놀이 한마당’ 용마폭포공원에서 8월 17일까지 운영... ‘썸머 워터 페스타’ 면목역 광장에서 8월 8일부터 9일까지 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 여름방학을 맞아 어린이와 가족들이 가까운 곳에서 시원한 여름을 보낼 수 있도록 다양한 물놀이 프로그램을 마련했다.

먼저 용마폭포공원 다목적광장(면목동 산 1-4)에서는 ‘2026 중랑 어린이 물놀이 한마당’을 8월 17일까지 운영한다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며, 오후 1시부터 2시까지는 시설 점검과 안전관리를 위한 정비시간을 갖는다. 이용 대상은 유아와 초등학생으로, 유아는 보호자를 동반해야 입장할 수 있다.

물놀이장은 에어풀과 워터슬라이드를 비롯해 총 19개의 물놀이·편의시설을 갖췄다. 현장에는 안전요원과 간호사, 현장감독 등 총 14명의 운영인력을 배치하고, 정기적인 수질관리와 시설 점검을 실시하는 등 안전사고 예방과 이용객 편의 증진에 힘쓴다.

면목역 광장에서는 8월 8일부터 9일까지 유아와 초등학생을 대상으로 ‘썸머 워터 페스타’를 개최한다. 행사는 오전 11시부터 오후 1시 30분까지 1부, 오후 2시 30분부터 5시까지 2부로 나눠 운영하며, 오후 1시 30분부터 2시 30분까지는 시설 점검 시간을 갖는다. 워터슬라이드와 조립식 풀장을 비롯해 다양한 체험 프로그램과 부대행사를 마련해 어린이와 가족들이 함께 즐길 수 있는 여름축제를 선보인다.

이와 함께 구는 장안교 상류 둔치 ‘서울중랑워터파크’와 ‘신내·봉수대공원 물놀이장’을 8월 16일까지, ‘중랑캠핑숲 어린이 물놀이터’와 ‘우리동네 바닥분수’는 각각 8월 30일과 31일까지 운영한다.

또, 중화역 2번 출구 앞에는 에어돔 형태의 ‘중랑형 야외 무더위쉼터’를 9월 30일까지 운영, 공원과 중랑천변 등 9곳에는 야외 생수 냉장고 ‘중랑옹달샘’을 설치해 8월 28일까지 운영하는 등 구민들이 안전하고 시원한 여름을 보낼 수 있도록 다양한 폭염 대응사업을 추진하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “아이들과 가족들이 멀리 떠나지 않고도 가까운 곳에서 안전하고 즐겁게 여름을 보낼 수 있도록 다양한 물놀이 프로그램을 준비했다”며 “안전관리를 최우선으로 누구나 안심하고 이용할 수 있는 도심 속 여름 놀이터를 만들어 가겠다”고 말했다.