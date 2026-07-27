전시관 재구성·옥상 노을정원 전망공간 조성

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군이 한국대나무박물관에 새로운 문화관광 콘텐츠를 도입하기 위해 전면 새 단장에 들어간다.

1998년 개관한 한국대나무박물관은 5200여 점의 죽세공예품과 낙죽장·채상장 등 죽세공예 명인의 작품을 전시·보존해 온 전국 유일의 죽세공예 공립박물관이다.

군은 노후 시설을 개선하고 변화하는 관광 흐름에 맞춰 박물관을 전시 중심 공간에서 교육과 체험, 휴식이 어우러진 복합문화공간으로 바꿔 갈 계획이다.

이번 사업에는 총 89억 원이 투입된다. 군은 건축 리모델링 설계를 마치고 오는 8월 전시관 개보수에 들어가 2027년 준공을 목표로 사업을 추진한다.

본관동, 박람회동, 체험동, 상가동 등 6개 동을 대상으로 기계·전기·소방 등 기반시설을 정비하고 관람 환경을 개선한다.

전시관은 ‘죽림일상(竹林日常)’을 주제로 재구성된다. 대나무를 박물관 속 전시품에 머물게 하지 않고, 의식주와 일, 쉼 등 생활 전반에 스며든 소재로 풀어내는 데 초점을 맞췄다.

본관동은 죽세공예 박물관의 정체성을 살려 생활관, 공예관, 풍류관 등으로 꾸민다. 죽물시장과 대나무 생활문화를 보여주고, 명인의 손끝에서 완성되는 공예 과정과 죽세공예의 예술적 가치를 함께 담아낼 예정이다.

기존 박람회관과 신산업관은 대나무 전시품을 보관하면서 공개하는 개방형 수장고 ‘죽림수장(竹林收藏)’, 대나무와 죽세공예 관련 기록을 모은 개방형 자료공간 ‘죽림서가(竹林書架)’로 꾸며 대나무 백과, 기록물, 죽물시장 재현 등을 선보인다.

박종원 담양군수는 “한국대나무박물관 리모델링은 담양의 대표 자원인 대나무와 죽세공예 문화를 미래세대와 함께 누릴 수 있는 공간으로 새롭게 만드는 사업”이라며 “전시와 체험, 교육과 휴식이 어우러진 복합문화공간으로 조성해 군민과 관광객 모두가 찾는 담양 대표 문화관광 거점으로 만들어가겠다”고 말했다.