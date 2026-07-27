[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시의회와 지역 시·군·구의회 의원 66명은 27일 더불어민주당 김민석 당대표 후보에게 “제5차 국가철도망 구축계획에 서해안철도와 광주 신산업선을 반영해달라”고 건의했다. 이번 건의에는 전남광주통합특별시의원 17명과 시·군·구의원 49명이 참여했다.

서해안철도는 목포에서 무안국제공항과 함평·영광·고창·부안·새만금을 거쳐 군산까지 연결하는 노선이다.

광주 신산업선은 광주연구개발특구와 진곡·하남·평동산단, 광주송정역, 빛그린국가산단, 미래차 국가산단, 영광을 잇는 산업철도다.

시의원들은 “서해안철도는 서해안권 산업·관광·물류를 하나의 경제축으로 연결하고 호남선·경전선과 연계해 광주·전남과 영남권의 접근성을 높일 핵심 철도”라며 “신산업선은 미래차와 반도체 등 첨단산업 클러스터의 물류 경쟁력을 높이고 기업 투자를 확대하기 위한 필수 기반시설”이라고 밝혔다.

이어 “제5차 국가철도망 구축계획에 서해안철도 건설과 광주 신산업선 건설을 반드시 반영해 주실 것을 강력히 건의한다”고 덧붙였다.