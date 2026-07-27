[헤럴드경제=도현정 기자] 증시 상장과 동시에 시총 1위에 오르며 화려하게 데뷔한 중국 메모리 반도체 기업 창신메모리 테크놀로지(CXMT)를 두고 목표주가가 기관에 따라 8배까지 벌어졌다.

블룸버그 통신은 27일(현지시간) 상하이증권거래소 과창판(커촹반·과학기술주 전용 시장)에 상장한 CXMT가 개장 직후 공모가(8.66위안) 대비 최대 535% 폭등한 55.03위안까지 치솟으며 중국공상은행이 차지해온 시총 1위 자리를 단숨에 빼앗았다고 보도했다.

이에 대해 노무라의 도니 텅 애널리스트는 투자 노트에서 CXMT에 대해 매수 투자 의견과 목표주가 116위안(약 2만500017원)을 제시했다. 공모가보다 1239% 높은 수준이다.

그가 제시한 목표가는 CXMT의 2028회계연도 예상 주당순이익(EPS)에 주가수익비율(PER) 20배를 적용하면서 나왔다. 그는 CXMT 주가가 마이크론 테크놀로지 밸류에이션(평가 가치) 배수보다 2배 높은 수준에서 거래될 수 있다고 주장했다. 텅 애널리스트는 “글로벌 메모리 공급이 당분간 완화되기 어려운 점을 고려하면 CXMT의 점유율 확대 속도는 빨라질 것”이라고 내다봤다.

CXMT가 기업공개로 확보한 자금을 생산 시설 확대에 쓴다 해도 메모리 공급난이 단기간에 해결되지 않으며, 기업간 경쟁 격화로 가격이 내려가는 일도 없을 것이라는 전망은 전문가들이 공통적으로 내놓고 있다. 텅 애널리스트는 AI 에이전트발(發) 수요 확대로 2030년까지 전 세계 메모리 사용량은 7배 넘게 늘어날 것이라는 전망을 내놨다. 이에 따라 CXMT의 메모리 출하량이 2030년까지 매년 40∼45% 성장하고, D램 글로벌 시장 점유율 역시 현재 약 10% 수준에서 2028년 말 18%까지 확대될 것이라는게 텅 애널리스트의 관측이다.

반면 미국 리서치업체 모닝스타의 위징제 애널리스트는 지난 24일에 발표한 보고서에서 CXMT의 주당 적정가치를 공모가보다 72.1% 높은 14.90위안(약 3213원)으로 제시했다. 현재 거래되고 있는 주가보다도 훨씬 낮은 수준이다.

그는 극자외선(EUV) 노광장비를 확보하지 못한 만큼 CXMT의 기술 격차가 좀처럼 좁혀지지 않을 것이라는 점을 지적했다. 이에 따른 밸류에이션 할인도 당분간 지속될 것이기에, 14.90위안 이상은 쉽게 생각하기 어렵다고 전했다.

위 애널리스트는 “CXMT의 기술력이 뒤처져 있다는 점을 고려하면 순수 메모리 기업 중 경쟁사 대비 낮은 D램 가격으로 이어질 것이며 밸류에이션 배수는 확실히 낮은 수준에 머물 것”이라고 분석했다.

블룸버그는 8배까지 벌어진 목표가 차이에 대해 CXMT가 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 강자들에 빠르게 위협이 되는 와중에도, 그 성장 전망을 둘러싼 시장의 평가가 극명하게 엇갈리고 있음을 보여준다고 해설했다.