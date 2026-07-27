수산과학연구소·계명대 공동연구팀 분석 수온 오르자 낫돌고래·까치돌고래 안 나타나

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 국립수산과학원은 2015년부터 동해에서 수행한 고래류 목시조사 자료를 분석한 결과, 수온 상승으로 돌고래 출현 양상이 뚜렷하게 변하고 있다고 27일 밝혔다.

수과원 고래연구소와 계명대학교 공동연구팀은 동해에서 주로 관찰되는 돌고래 6종의 분포 양상과 위성 해수면 수온을 비교·분석한 자료를 토대로, 수온에 따라 찬물 군집과 따뜻한 물 군집으로 구분되는 것을 확인했다.

연구에 따르면 낫돌고래와 까치돌고래는 평균 11.6℃의 차가운 바다를 좋아하고, 참돌고래·큰돌고래·큰머리돌고래·흑범고래는 평균 17.8℃의 따뜻한 바다를 선호하는 것으로 나타났다.

동해안 봄철(4월∼6월) 평균 수온은 2015년 약 15℃에서 2024년 약 17℃로, 10년 사이 2℃ 상승했다. 특히, 봄철 수온이 17℃를 넘은 2022년과 2024년에는 찬물 선호 돌고래가 관찰되지 않았다.

올해 3월과 5월에 실시한 조사에서도 찬물을 좋아하는 돌고래는 출현하지 않아 동해안 수온 상승이 돌고래 분포 변화에 직접적 영향을 미친 것으로 분석됐다.

권순욱 수과원장은 “이번 연구는 기후변화가 우리 바다 생태계에 미치는 영향을 보여주는 중요한 사례”라며 “체계적인 조사·연구로 해양생태계 변화를 면밀히 분석하고, 해양포유류 보전을 위한 과학적 기반 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.