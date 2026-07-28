브라질 화장품협회와 R&D·수출규제 대응 등 협력 논의 남미 최대 플랫폼 ‘메르카도 리브레’ 입점·마케팅 지원 강화 한류 타고 K-뷰티 관심↑…중남미 시장 공략 본격화

[헤럴드경제=부애리 기자] 정부가 K-뷰티 중소기업의 남미 시장 진출을 위해 브라질 화장품 업계와 현지 최대 전자상거래 플랫폼과의 협력에 나섰다.

중소벤처기업부는 현지시간 27일 브라질 상파울루에서 브라질 화장품협회(ABIHPEC)와 남미 최대 전자상거래 플랫폼인 ‘메르카도 리브레(Mercado Libre)’를 잇달아 방문해 K-뷰티 중소기업의 브라질 진출 확대를 위한 협력 방안을 논의했다고 28일 밝혔다.

브라질은 세계적인 뷰티 시장 가운데 하나지만, 지리적 거리 등의 영향으로 국내 기업의 진출은 상대적으로 제한적이었다. 그러나 최근 K-팝과 K-드라마 등 한류 확산으로 K-뷰티에 대한 현지 관심이 높아지면서 새로운 수출시장으로 주목받고 있다. 또 아마존 유역을 중심으로 화장품에 활용되는 천연 식물성 원료가 풍부해 뷰티 업계의 관심을 받는 국가이기도 하다.

중기부는 이번 방문에서 온라인을 통한 현지 진출 확대와 양국 뷰티업계 간 협력 체계 구축에 초점을 맞췄다.

우선 브라질 화장품협회와는 원료 산업을 포함한 화장품 가치사슬 전반의 협력 방안을 논의했다. 양국 기업 간 네트워크 구축과 정보 교류를 비롯해 브라질 천연자원과 국내 기술력을 결합한 공동 연구개발(R&D) 및 생산 추진, 화장품 수출 규제 대응 협력 등에 대해 의견을 나눴다.

메르카도 리브레와는 국내 중소 화장품 브랜드의 플랫폼 입점과 홍보·마케팅 지원 확대에 뜻을 모았다. 정부와 유관기관, 플랫폼이 공동으로 재정적·기술적 지원을 추진한다. 메르카도 리브레가 한국을 직접 방문해 남미 시장에서 성공이 기대되는 K-뷰티 브랜드와 상담회를 개최하는 방안도 협의했다.

이번 협력은 K-뷰티 수출시장 다변화 전략의 연장선으로 풀이된다. 미국과 중국, 일본 등 주요 시장을 넘어 성장 잠재력이 높은 중남미 시장을 선점하려는 움직임이 본격화되는 가운데, 현지 유관 단체와 플랫폼 기업을 동시에 협력 파트너로 확보했다는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다.

특히 정부가 판로 개척뿐 아니라 공동 연구개발과 현지 네트워크 구축까지 지원 범위를 넓히면서 국내 중소 화장품 기업의 남미 진출 기반도 한층 강화될 것으로 기대된다.

노용석 중기부 제1차관은 “중소기업 최대 수출 품목인 화장품이 글로벌 1위 산업으로 한 단계 더 도약하기 위해서는 산업 생태계를 더욱 탄탄히 하고 수출시장 다변화도 강화해야 한다”라며 “풍부한 천연자원과 역동적인 문화를 갖춘 브라질과의 협력이 이러한 과제를 해결하는 계기가 될 수 있도록 구체적인 협력 방안을 마련해 나가겠다”라고 말했다.