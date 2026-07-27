- 국가독성과학연구소, PFHpA 대상 장기 독성평가 결과

[헤럴드경제=구본혁 기자] 수백년간 자연분해되지 않아 영원한 화합물로 불리는 과불화화합물(PFAS)을 대체하는 물질에서는 인체 위해성을 위협하는 심각한 독성 영향은 낮다는 연구결과가 나왔다.

국가독성과학연구소(KIT) 생체진단연구센터 이병석, 한지석 박사 연구팀은 대체 PFAS 물질 중 하나인 과불화헵탄산(PFHpA)을 대상으로 26주간 장기 반복투여 독성시험을 수행한 결과, 실험동물 랫드(토끼)에서 일부 임상 및 조직병리학적 변화는 관찰됐지만, 인체 위해성 측면에서 심각한 독성학적 영향은 확인되지 않았다고 27일 밝혔다.

PFHpA는 기존 장쇄(long-chain) PFAS를 대체하기 위해 사용이 증가하고 있는 단쇄(short-chain) PFAS 물질이다. 그러나 대부분의 기존 연구는 수 주간의 단기 노출에 머물러 장기간 반복 노출에 따른 안전성을 평가하기에는 한계가 있었다.

연구팀은 OECD 시험지침과 GLP(Good Laboratory Practice)를 기반으로 암·수 랫드에 PFHpA를 26주 동안 반복 경구 투여한 뒤 체중, 혈액검사, 신경행동, 장기중량, 임상병리, 조직병리, 갑상선 호르몬 등을 종합적으로 분석했다.

연구 결과, 고용량 투여군에서 간세포 비대와 갑상선 여포세포 변화, 갑상선 호르몬 감소 등이 관찰됐으며 위 점막의 국소 자극성 변화도 확인됐다. 반면 체중 감소나 사망, 뚜렷한 신경행동이상, 심각한 장기 손상 등 독성학적으로 중대한 이상은 나타나지 않았다.

한지석 박사는 “동물 실험 결과에서는 전반적인 전신독성은 제한적이었고 인체 건강에 대한 중대한 독성학적 우려는 낮은 것으로 판단된다”면서 “다만 사람에게 직접적인 위해성을 의미하는 결과로 해석하기는 어렵다”고 설명했다.

또한 암컷보다 수컷에서 PFHpA의 혈중 농도가 높게 나타나고 일부 조직 변화도 더 뚜렷하게 나타나, 해당 물질에서의 독성평가는 성별에 따른 차이를 함께 고려할 필요성이 확인됐다.

이번 연구는 대체 PFAS 물질인 PFHpA에 대한 26주 장기 반복노출 독성자료를 체계적으로 확보했다는 점에서 의미가 있다. 특히 관찰된 주요 변화는 설치류에서 나타나는 종 특이적 반응으로 해석되어, 위해성평가 시 인간과 설치류 간 종 차이를 고려할 필요성을 시사했다. 또한 수컷과 암컷에서 노출 특성과 독성 반응이 다르게 나타난 결과를 통해 성별 차이를 반영한 독성평가의 중요성도 확인했다. 연구팀은 앞으로 사람의 실제 노출 수준을 고려한 위해성평가와 함께 생식독성, 흡입 및 피부 노출 등 다양한 노출경로를 포함한 후속 연구를 이어갈 계획이다.

이병석 박사는 “PFAS 규제로 대체물질 사용이 늘고 있지만 장기 안전성 자료는 부족한 실정”이라며 “이번 연구가 위해성평가와 규제정책 수립에 활용될 과학적 근거가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구결과는 환경독성 분야 국제학술지 ‘Environment International’에 게재됐다.