듀얼 모멘텀 전략 적용…설정 첫날 100억원 유입 글로벌 ETF 선별 투자로 초과수익 추구

[헤럴드경제=송하준 기자] KCGI자산운용이 상승 가능성이 높은 글로벌 상장지수펀드(ETF)를 선별해 투자하는 액티브 EMP(ETF Managed Portfolio) 펀드를 선보였다. 정량 모델을 활용해 강세 자산을 선별하고 추세가 꺾인 자산은 비중을 줄이는 방식으로 변동성 장세에 대응한다는 전략이다.

KCGI자산운용은 ‘KCGI글로벌액티브EMP펀드(주식-재간접형)’를 출시했다고 27일 밝혔다. 설정 당일인 지난 24일에는 100억원이 넘는 자금이 유입됐다.

이 펀드는 전 세계 주식·섹터·테마 ETF를 투자 대상으로 계량 모델을 통해 산출한 ‘듀얼 모멘텀(Dual Momentum)’ 전략을 적용하는 EMP 상품이다. 상승 추세가 확인된 ETF를 선별해 편입하고, 추세가 약해진 자산은 투자 비중을 단계적으로 축소하거나 현금화하는 방식으로 운용된다.

운용 전략의 핵심은 절대 모멘텀과 상대 모멘텀을 결합한 2단계 스크리닝이다. 먼저 개별 ETF의 최근 수익률을 기준으로 상승 추세가 유지되는 자산을 추려낸 뒤, 중장기 성과가 우수한 상위 ETF를 동일 비중으로 편입한다. 상관관계가 높은 유사 ETF는 대표 자산만 담아 중복 투자를 줄이고, 급격한 시장 변화에는 운용역이 신규 투자 테마 편입과 위험자산 비중 조정을 통해 대응할 계획이다.

KCGI자산운용은 최근 시장 변동성이 확대되면서 개별 종목보다 우량 자산 중심의 자산배분 전략이 효과적인 투자 수단으로 부상함에 따라 강세 자산군을 선별해 투자하는 글로벌 EMP 펀드를 출시했다고 설명했다. 회사에 따르면 글로벌 ETF 운용 규모는 2022년 9조달러에서 2026년 1분기 20조달러로 4년 만에 두 배 이상 성장했다.

국내 ETF 시장이 빠르게 성장하면서 여러 ETF를 활용해 자산을 배분하는 EMP 펀드도 투자 대안으로 주목받고 있다. 개별 종목보다 다양한 자산에 분산 투자할 수 있는 데다 시장 상황에 따라 포트폴리오를 유연하게 조정할 수 있어 변동성 관리에 유리하다는 평가다.

KCGI자산운용 관계자는 “최근 글로벌 트렌드는 ETF를 많이 담는 것이 아니라 상승 가능성이 높은 ETF를 체계적으로 선별하고 초과수익을 추구하는 것”이라며 “규칙 기반으로 선별한 ETF를 통해 안정적인 초과수익 창출을 목표로 운용할 계획”이라고 말했다.

이 펀드는 환헤지를 하지 않는 환노출형 상품으로 위험등급은 2등급(높은 위험)이다. 모자형 구조로 모펀드는 신탁재산의 60% 이상을 ETF에 투자하며, 개방형·추가형 펀드로 중도환매 제한과 중도환매수수료가 없다.