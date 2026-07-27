[헤럴드경제=배문숙 기자]한국수력원자력은 포천양수발전소 건설과 관련해 포천시, 수몰 예정지역 이주대상 주민 28명과 이주대책에 합의했다고 27일 밝혔다.

한수원과 포천시, 주민 등 3자 협의체는 작년 4월부터 총 7차례에 걸쳐 이주대책을 논의했다.

한수원은 이주대책 합의를 계기로 발전소 건설사업에 탄력을 받을 것으로 전망했다.

포천양수발전소 건설사업은 2019년 후보지 선정 후 2023년 예정구역고시, 지난해 발전소건설사업 실시계획 승인을 거쳐 본공사 착공을 앞두고 있다. 현재 토지 보상이 진행 중이다.

박점동 주민이주대책위원장은 “오랫동안 살았던 정든 마을을 떠나는 것이 아쉽지만 국가적인 중요 사업에 협조해야 한다고 생각해 합의했다”면서“수몰 이주민들뿐 아니라 인접한 주변 마을에도 적절한 지원을 해달라”고 요청했다.

김판호 포천양수건설소장은 “큰 불편을 감수하며 이주대책을 수용해 주신 지역 주민분들과 협력해 주신 포천시에 깊이 감사드린다”면서 “주민분들의 이주 주거지 마련에 불편이 없도록 조속히 보상을 시행하겠다”고 말했다.