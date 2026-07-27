‘은행권 중견기업 전용펀드’ 등 551억원 모펀드 친환경·AX·DX 등 기술혁신 성장자금 적기 공급

부산시는 고부가가치 기업 성장지원과 지역산업구조 전환을 위한 ‘부산 미래산업 전환펀드 2호’ 모펀드를 결성하고, 지역 투자생태계를 미래산업 중심으로 조성하겠다고 27일 밝혔다.

시는 5대 시중은행에서 출자한 ▷은행권 중견기업 전용펀드 500억원 ▷시 41억원 ▷한국산업은행 10억원 등 총 551억원 규모의 모펀드를 결성하고, 민간자금을 매칭해 2500억원 이상 규모의 자펀드를 조성할 계획이다.

‘부산 미래산업 전환펀드 2호’는 ▷친환경 ▷인공지능전환(AX) ▷디지털전환(DX) 등 산업환경 변화에 대응해 지역기업의 기술혁신과 사업전환에 필요한 성장자금을 적기 공급한다. 매출규모뿐 아니라 R&D 역량과 성장가능성이 높은 기업까지 투자대상으로 확대해 지역 혁신기업이 성장단계에 맞는 자금을 공급받을 수 있도록 했다.

시는 부산을 중심으로 울산·경남 중소·중견기업의 신산업 전환 및 고도화 정책자금을 공급한다. 7~8월 중 자펀드 운용사를 공모해 9월부터 운용사 선정과 자펀드 결성으로 지역 투자기업 발굴과 집행에 나선다는 복안이다.

모펀드는 한국성장금융투자운용이 맡아 자펀드 결성과 관리를 총괄한다. 운용사는 모펀드의 출자금을 총 4개 자펀드에 배분·운용하고, 투자기업 사후관리와 자문으로 기업가치 상승도 지원한다. 자펀드 공모에는 부산 기반 펀드운용사의 참여를 유도하고, 수도권 우수 펀드운용사의 부산 진출을 독려할 인센티브도 마련한다.

시 관계자는 “부산 미래산업 전환펀드 2호를 통해 지역경제 성장동력을 확보할 것”이라며 미래산업 분야 양질의 일자리 창출, 청년인재의 정착 유도, 기업의 경쟁력 강화와 지역산업의 체질개선에도 기여할 것이라 기대했다.

부산시는 최근 지역기업 디알액시온에 대한 첫 투자를 시작으로 지역 혁신기업 발굴과 투자를 확대해 갈 예정이다. 또 부산 미래산업 전환펀드를 통해 지역기업이 성장 단계별로 지원받을 수 있는 투자 생태계를 조성하고, 부산을 기업하기 좋은 도시로 육성해 나갈 계획이다. 부산=정형기 기자