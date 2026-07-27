28일~3일까지 사전 판매 나서 ‘용량 2배’ 더블 스토리지 할인 워치 울트라2·워치9 혜택 마련

삼성전자가 오는 28일부터 신작 ‘갤럭시 Z 폴드·플립8’ 시리즈의 사전 판매를 시작한다. 국내 공식 출시일은 내달 7일이다.

27일 삼성전자는 스마트폰 신작 ‘갤럭시 Z 폴드8 울트라’, ‘갤럭시 Z 폴드8’, ‘갤럭시 Z 플립8’과 스마트워치 ‘갤럭시 워치 울트라2’, ‘갤럭시 워치9’의 사전 판매를 오는 28일부터 내달 3일까지 진행한다고 밝혔다.

▶‘Z8 시리즈’ 168만원부터…더블 스토리지 할인 혜택 제공=갤럭시 Z 폴드8 울트라는 바이올렛 쉐도우, 그라파이트, 크림, 그린 쉐도우 등 총 4가지 색상으로 출시된다. 가격은 용량에 따라 12GB 메모리에 256GB 스토리지를 갖춘 모델은 257만7300원, 512GB 스토리지 모델은 283만300원, 16GB 메모리에 1TB 스토리지를 갖춘 모델은 345만1800원으로 책정됐다.

갤럭시 Z 폴드8은 라벤더, 그라파이트, 크림, 피스타치오 4가지 색상으로 공개된다. 12GB 메모리에 256GB 스토리지 모델이 227만8100원, 512GB 스토리지 모델이 253만1100원, 16GB 메모리에 1TB 스토리지 모델이 315만2600원이다. 갤럭시 Z 플립8은 핑크, 그라파이트, 크림, 민트 4가지 색상으로, 12GB 메모리에 256GB 스토리지 모델이 168만3000원, 512GB 스토리지 모델이 193만6000원이다.

더불어 갤럭시 Z 폴드8 울트라 그린 쉐도우, 갤럭시 Z 폴드8 피스타치오, 갤럭시 Z 플립8 민트 색상은 ‘삼성닷컴’과 ‘삼성 강남’ 전용 자급제 모델로 출시된다.

삼성전자는 전국 삼성스토어와 삼성닷컴, 이동통신사 매장 등 온·오프라인에서 사전 판매를 시행할 예정이다. 오는 28일 자정에는 삼성닷컴, 쿠팡, 네이버, 11번가, G마켓 등에서 라이브 커머스도 진행한다. 사전 구매 고객은 내달 4일부터 제품을 수령하고 개통할 수 있다. 개통 후 삼성닷컴 앱에서 구매 혜택도 신청 가능하다.

아울러 삼성전자는 사전 구매 고객을 대상으로 ‘더블 스토리지’ 할인 혜택을 제공할 계획이다. 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8’ 256GB 모델을 사전 구매한 고객이 대상이다. 이들 고객은 512GB 모델로 저장 용량을 2배 높일 수 있다.

▶기기 반납 시 50% 잔존가 보상…뉴 갤럭시 AI 구독클럽=삼성전자는 이번 사전 판매와 더불어 ‘뉴 갤럭시 AI 구독클럽’ 가입을 오는 28일부터 시작한다고 밝혔다. 전국 삼성스토어 및 삼성닷컴 외에도 쿠팡, 네이버 등 주요 온라인몰과 이마트, 하이마트, 백화점 등 오프라인 매장에서 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8 자급제 모델을 구입할 시 뉴 갤럭시 AI 구독클럽에 가입할 수 있다.

삼성전자는 지난 2월 ‘갤럭시 S26 시리즈’에 새롭게 도입됐던 3년형 상품이 최신 갤럭시 Z 시리즈에도 적용, 분실 보상까지 추가됐다고 강조했다. 이로써 뉴 갤럭시 AI 구독클럽에 가입하면 ▷기기 반납시 최대 50% 잔존가 보상 ▷삼성케어플러스 ▷액세서리 패키지 할인 등 혜택을 제공한다.

특히 갤럭시 Z 플립8 2년형은 ‘플립 유스 구독’을 신설해 기기 반납 시 기존 40%에서 1년형과 동일한 50% 잔존가 보장으로 혜택을 강화했다.

월 구독료는 갤럭시 Z 폴드8 울트라와 갤럭시 Z 폴드8는 1·2년형이 월 9900원, 3년형은 월 1만4500원이다. 갤럭시 Z 플립8은 1·2년형 월 8900원, 3년형 월 1만1500원이다.

▶갤럭시 워치 울트라2·워치9 사전 판매…49만원부터=삼성전자는 갤럭시 워치 울트라2, 갤럭시 워치9도 사전 판매한다. 제품 수령은 내달 4일부터 가능하다. 갤럭시 워치 울트라2는 LTE 모델 1종으로 티타늄 실버, 티타늄 그레이 2가지 색상으로 출시된다. 판매 가격은 LTE 모델 96만9100원이다.

갤럭시 워치9 44mm 모델은 실버와 그라파이트, 40mm 모델은 크림과 그라파이트 각 2가지 색상으로 출시된다. 판매 가격은 44mm LTE 모델 56만9800원, 블루투스 모델 53만9000원이고, 40mm LTE 모델 52만9100원, 블루투스 모델 49만9000원이다.

아울러 삼성전자는 내달 31일까지 ‘갤럭시 워치 울트라2’와 ‘갤럭시 워치9’을 구매한 고객에게 삼성닷컴에서 사용 가능한 전용 밴드 50% 할인 쿠폰 2매를 제공한다. 차민주 기자