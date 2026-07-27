KFC·버거킹보다 빠른 확장세 “맞춤형 메뉴·출점 전략 주효”

[헤럴드경제=강승연 기자] 몽골 20호점을 개장한 맘스터치가 매장 수 기준 현지 QSR(Quick Service Restaurant) 업계 2위 브랜드로 올라섰다고 27일 밝혔다.

맘스터치는 지난 2023년 4월 마스터프랜차이즈(MF)로 몽골에 진출했다. 같은 해 9월 수도 울란바토르 시내에 1호점 ‘이마트 바이얀골’을 시작으로, 2년 10개월 만에 20호점 ‘노민마크로(Nomin Macro)’점을 열었다.

맘스터치는 몽골에서 29개 매장을 운영 중인 KFC(2013년 진출)에 이어 매장 수 기준 2위에 올랐다. 현재 18개점을 운영 중인 버거킹(2015년 진출)도 추월했다.

맘스터치는 몽골 진출 첫해인 2023년 이후 연평균 6.2개 매장을 출점하며 빠른 성장세를 보였다. 현지 KFC(2.4개), 버거킹(1.8개) 대비 2.5~3배 이상 빠른 속도다. 버거·치킨·피자를 한 매장에서 제공하는 QSR 플랫폼 경쟁력이 호응을 얻은 결과다.

맘스터치는 지난해 9월 현지 파트너사의 요청에 따라 기존 버거·치킨에 이어 피자 메뉴를 도입했다. 현재 전체 매장의 절반인 10개 매장에서 피자를 판매하고 있다. 해당 매장에서 피자는 전체 매출의 20% 이상으르 차지하며 성장동력으로 자리매김했다. 육류 소비량이 높은 현지 식문화를 고려해 육류 토핑을 강화한 전략도 통했다.

맞춤형 출점도 효과가 컸다. 맘스터치는 가족 단위 고객 비중이 높은 현지 식문화 특성을 고려해 100석 이상 규모의 쾌적한 대형 매장과 함께 중소형 매장을 추가했다. 또 오피스·상업시설이 밀집한 도심뿐만 아니라 학교·주거지 중심의 생활권 등 다양한 핵심 상권으로 출점을 확대했다.

맘스터치 관계자는 “연말까지 25개 매장 운영을 목표로 하고 있다”며 “현재 성장세를 이어간다면 이르면 내년 말에는 매장 수 기준 현지 1위 QSR 브랜드로 도약할 수 있을 것”이라고 말했다.