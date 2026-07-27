디올 뷰티 앰버서더 김연아가 서울 송파구 롯데월드몰에 위치한 디올 뷰티 부티크를 방문해 맞춤형 피부 진단과 스킨케어 서비스를 체험했다.

디올 뷰티는 지난 15일 김연아가 브랜드의 대표 플래그십 스토어인 디올 뷰티 롯데월드몰 부티크를 찾아 피부 진단 프로그램과 프라이빗 스킨케어 서비스를 경험했다고 밝혔다.

김연아는 디올의 피부 진단 프로그램인 ‘디올 스킨 스캐너’를 통해 피부 상태를 분석한 뒤 디올 스킨 엑스퍼트와 1대1 상담을 진행했다. 상담에서는 피부 컨디션과 라이프스타일을 반영한 맞춤형 스킨케어 리추얼이 제안됐다.

이번 리추얼에는 ‘디올 프레스티지 라 마이크로-브림 드 로즈’와 ‘디올 프레스티지 라 마이크로-륄 드 로즈 액티베이티드 세럼’이 활용됐다. 피부 진단부터 전문 상담, 제품 체험까지 이어지는 맞춤형 스킨케어 프로그램으로 진행됐다.

디올 뷰티 롯데월드몰 부티크에서는 스킨케어와 메이크업, 향수 제품을 비롯해 프리미엄 향수 컬렉션인 ‘라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올’도 만나볼 수 있다.

또한 프라이빗 스킨케어 캐빈에서는 ‘디올 프레스티지 라 스위트’ 페이셜 트리트먼트와 피부 진단, 1대1 스킨케어 컨설팅을 제공한다. 메이크업 아티스트의 토탈 룩 메이크 오버, 향수 컨설팅, 무료 인그레이빙 서비스, ‘디올 아트 오브 기프팅’ 등 부티크 전용 서비스도 운영 중이다.

디올 뷰티는 이번 방문을 통해 오프라인 부티크에서 제공하는 프리미엄 맞춤형 스킨케어 서비스를 소개했다.