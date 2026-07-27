“1000만 갈 줄 알았는데” 천하의 전지현도 쓴맛…200억 쏟아붓고, 극장 내리기도 전에 ‘OTT행’

[헤럴드경제=박세정 기자] 제작비 200억원을 쏟아부은 영화 ‘군체’가 극장 상영을 끝내기도 전에 결국 온라인동영상플랫폼(OTT) 행을 택했다. ‘극장 상영 중 OTT 공개’라는 이례적인 행보다. 군체는 초호화 캐스팅과 스타 연출진의 만남으로 ‘1000만 관객’까지 기대를 모았지만, 극장 산업 침체와 OTT 쏠림이 심해지면서 사실상 쉽지 않아졌다. 결국 수익성 확보를 극대화하기 위해 OTT 공개라는 특단의 조치를 내놨다는 분석이다. 업계에 따르면 지난 23일부터 쿠팡플레이, 왓챠, 웨이브, 애플TV 등 OTT에서도 군체를 볼 수 있게 됐다. 지난 5월 21일 개봉한 군체는 서울 도심의 초고층 빌딩에서 정체불명의 집단 감염사태가 발생하면서 일어나는 일을 그린 액션, 스릴러 영화다. 전지현을 비롯해 고수, 지창욱, 구교환, 신현빈, 김신록 등 초호화 배우진과 ‘부산행’ 등 다수의 흥행작품을 만든 연상호 감독의 만남으로 화제가 됐다. 200억원 투입된 대작으로 1000만 관객까지 도전해