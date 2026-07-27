[헤럴드경제=이상섭 기자] 정점식 국민의힘 원내대표가 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 긴급 기자회견에서 최근 발생한 ‘멱살잡이’ 소동에 대해 “사감 다 잊고 책무 다할 것”이라고 밝히고 있다.


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