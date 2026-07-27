전남청사 직원인 것처럼 허위 게시물 3건 작성

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시 첫 조직개편을 앞두고 전남과 광주지역 공무원들의 날선 신경전이 고조되고 있다. 특히 노조 전남도청공무원노조 게시판에 ‘경축 우리가 승리’라는 제목으로 전남청사 직원을 가장, 조롱 비방성 글을 올린 광주청사 직원이 사과문을 게재하면서 주목을 끌었다.

전남도청공무원노조는 해당 직원에 대한 고발 방침을 철회했지만, 양 청사 직원들의 반발과 상호 비난은 내부 게시판을 넘어 지역 온라인 시민게시판까지 번지고 있다.

광주청사 소속 직원 A씨는 지난 25일 전남청사 노조 게시판에 사과문을 올려 “지난 목요일 이곳 게시판에 3편의 글을 작성해 직원들에게 큰 상처를 드렸다”며 자신이 해당 글의 작성자임을 밝혔다.

A씨는 지난 23일 전남청사 노조 익명게시판에 ‘경축 우리가 승리함’이라는 제목으로 기획·인사·예산·조직 기능이 모두 무안청사로 이전되고, 광주청사의 결원 150명 자리에 무안청사에서 승진한 직원들이 발령될 것이라는 내용의 글을 올렸다.

특히 “광주 직원들은 종전 근무지를 보장받았으니 불만이 없지 않느냐”, “그만 일이나 하라”며 자신을 전남청사 공무원인 것처럼 표현했다.

해당 글은 광주청사 노조가 조직개편의 불공정성을 주장하며 배포한 유인물 등에 인용됐고, 양 청사 직원 간 갈등을 보여주는 사례로 언론보도까지 되자 전남청사 노조는 법적대응 방침을 내놓았다.

이에 A씨는 게시판에 사과문을 올려 자신을 광주청사 직원이라고 밝히며 “원거리 발령을 걱정하던 중 불공정한 처사라고 생각해 화가 나 글을 작성했다”며 “확실하지 않고 들은 내용을 가지고 갈등을 유발한 점을 사죄한다”고 밝혔다.

전남노조는 A씨의 사과를 받아들여 당초 예고했던 사법 대응을 하지 않기로 했다.

전남노조는 “글쓴이는 잘못된 정보를 듣고 잘못된 방법으로 감정을 표출했다”며 “지금까지 충분히 고통받았을 것이고 용기를 내 진심 어린 사과를 한 만큼 같은 사과를 받아달라”고 밝혔다.

특별시가 조직개편 노사 공동 협의체를 구성하기로 했다. 하지만 조직개편안을 둘러싼 양청사 공무원들의 갈등이 커지면서 상처는 깊어가는 상황이다.