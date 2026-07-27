롯데 인디아, 제4생산라인 가동…매출 20%↑ 전망 건·빙과 통합 1년…2032년까지 ‘연매출 1조’ 목표

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데웰푸드는 인도 현지법인 ‘롯데 인디아(LOTTE India)’에 증설한 네 번째 초코파이 생산라인을 본격 가동했다고 27일 밝혔다. 롯데 초코파이가 지난해 처음으로 인도에서 연 매출 1000억원을 돌파한 가운데 시장 지배력 강화에 나선 것이다.

롯데 초코파이는 인도 초코파이 시장에서 70% 이상의 점유율을 차지하고 있다. 최근 3년간 연평균 성장세는 약 20%에 달한다.

수요 증가에 맞춰 라인을 증설하는 인프라 투자 전략이 주효했다. 롯데웰푸드는 지난 2023년 타밀나두 첸나이 공장에 제3라인을 증설한 데 이어, 2024년 5월 약 300억원의 투자와 함께 하리아나 로탁 공장에 제4라인 증설에 돌입했다.

제4라인은 지난 6월부터 안정화 단계를 거쳐 가동에 들어갔다. 생산라인 추가로 롯데 인디아의 연간 초코파이 생산능력(CAPA)은 약 33% 늘어난다. 공급량 증가에 따라 올해 현지 초코파이 매출은 전년 대비 20% 이상 성장할 전망이다.

건·빙과 사업 통합 1주년을 맞은 롯데 인디아의 올해 상반기 매출은 전년 동기 대비 약 28% 성장한 것으로 나타났다. 롯데웰푸드는 인도 통합법인의 운영 효율성을 극대화하기 위해 기존 남부, 북부, 서부를 아우르는 유통망 통합 작업을 이어간다. 롯데 인디아는 오는 2032년까지 연 매출 1조원 달성이 목표다.

롯데웰푸드 관계자는 “인도 시장의 메가 브랜드인 롯데 초코파이의 제4라인 가동을 통해 현지 수요 증가에 안정적으로 대응할 수 있게 됐다”며 “롯데 초코파이의 꾸준한 성장과 통합법인 지속 효율화를 통해 인도 건·빙과 시장을 선도하는 기업이 되겠다”고 말했다.