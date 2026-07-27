지난 24일부터 모든 고객 대상 서비스 국내 별도 계좌 개설 없이 현지서 투자 홍콩 Citic증권·미국 웨드부시와도 협력 추진

[헤럴드경제=김지윤 기자] 하나증권은 홍콩 기반 글로벌 금융플랫폼 푸투(FUTU)증권과 외국인통합계좌 거래를 본격 개시했다고 27일 밝혔다.

외국인통합계좌는 비거주 외국인 투자자가 국내에 별도 계좌를 개설하지 않고도 현지 증권사를 통해 국내 주식을 주문·결제할 수 있도록 한 제도다. 해외 투자자의 거래 편의성을 높이는 동시에 국내 증시로의 자금 유입 기반을 넓힐 수 있다.

푸투증권은 모바일투자 플랫폼 ‘푸투불(futubull)’, ‘무무(moomoo)’를 운영하는 홍콩 기반 글로벌 증권사다.

홍콩을 비롯해 싱가포르, 말레이시아, 일본, 미국, 호주, 뉴질랜드 등에서 사업을 영위하고 있다. 지난해 기준 유효계좌 수는 약 337만개, 고객 자산 약 246조원, 연간 거래대금 약 3000조원 규모를 기록하고 있다.

이번 거래 개시로 하나증권은 모바일 투자 플랫폼을 기반으로 한 외국인통합계좌 서비스를 처음 제공할 수 있게 됐다. 하나증권은 이달부터 사전신청 고객을 대상으로 시범운영을 시작한데 이어, 지난 24일부터 모든 고객으로 서비스를 확대했다.

앞서 하나증권은 지난해 4월 혁신금융서비스 지정을 받은 이후 같은 해 10월 홍콩 엠퍼러(Emperor)증권과 함께 업계 최초로 외국인통합계좌 서비스를 선보였다. 이어 올해 4월에는 일본 캐피탈파트너스증권으로 서비스를 확대했으며, 이번 푸투증권과의 협업으로 아시아 투자자 네트워크를 넓히게 됐다.

향후 하나증권은 홍콩 Citic증권과 미국 웨드부시(Wedbush)증권과도 외국인통합계좌 서비스 오픈을 추진할 예정이다.

하나증권은 지난 5월에 푸투증권과 홍콩 CSOP자산운용의 VIP 고객을 초청해 ‘코리아 밸류업 투자 포럼’을 개최하는 등 해외 투자자와의 접점을 넓히는데도 집중하고 있다. 포럼에서는 효성중공업, 한미반도체, LS일렉트릭, 하나금융지주 등 국내 증시 대표 종목 담당자들과의 미팅이 진행됐다.

허태형 하나증권 해외영업본부장은 “이번 서비스 개시를 통해 푸투증권의 수백만 손님이 국내 자본시장에 보다 편리하게 접근할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 혁신적인 서비스를 지속적으로 선보여 자본시장 선진화에 앞장서겠다”고 말했다.