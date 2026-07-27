BYD 사업 매출 1449억원 기록 DT네트웍스 상반기 흑자전환 재규어랜드로버 사업은 정리

[헤럴드경제=정경수 기자] 종합 자동차 서비스 기업 도이치모터스가 올해 상반기 수입차 시장 둔화 속에서도 영업이익을 늘렸다. 기존 수입 내연기관차 판매 부진을 전기차 브랜드 BYD 사업 성장으로 일부 상쇄한 영향이다.

도이치모터스는 올해 상반기 연결 기준 매출액이 1조3483억원, 영업이익이 233억원으로 집계됐다고 27일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 9.4%, 영업이익은 7.8% 증가했다. 당기순이익은 32억원으로 같은 기간 183.% 늘었다.

2분기 매출액은 7109억원으로 전년 동기보다 8.6% 증가했지만, 영업이익은 129억원으로 6.0% 감소했다.

수입차 시장은 올 들어 브랜드 간 가격 경쟁이 심해지고 소비심리 회복도 더딘 흐름을 보이고 있다. 전동화 전환이 빨라지는 가운데 중국 전기차 브랜드의 국내 진입도 확대되면서 기존 딜러사들의 사업 포트폴리오 재편 속도도 중요해지고 있다.

도이치모터스는 멀티 브랜드 전략과 자회사 실적 개선이 수익성 방어에 영향을 줬다고 설명했다. 특히 지난해부터 본격화한 BYD 사업이 상반기 실적 개선의 한 축이 됐다.

BYD 사업을 맡고 있는 DT네트웍스는 올해 상반기 매출 1449억원, 영업이익 43억원을 기록했다. 차량 라인업 확대와 판매 기반 확충이 맞물리며 흑자 전환에 성공했다.

BYD 사업의 성장세는 기존 내연기관 중심 수입차 시장의 둔화를 보완하는 역할을 했다. 도이치모터스 입장에서는 전기차 브랜드를 새로운 성장축으로 키우는 동시에, 그룹 전체 사업 구조의 안정성을 높이는 효과를 기대할 수 있게 됐다.

수익성 중심의 사업 재편도 병행하고 있다. 도이치모터스는 재규어랜드로버 사업을 맡아온 자회사 브리티시 오토의 영업을 지난 6월 말 종료했다. 수익 확보가 쉽지 않은 사업을 정리하고 성장 가능성이 높은 브랜드와 서비스 영역에 역량을 집중하려는 조치로 풀이된다.

도이치모터스는 하반기에도 브랜드 포트폴리오 조정과 전기차 판매 확대를 병행할 계획이다. 수입차 시장의 경쟁 강도가 높아진 만큼 판매 규모 확대보다 수익성 관리가 실적 흐름을 좌우할 것으로 보인다.

권혁민 도이치모터스 대표이사는 “장기적으로 지속 가능한 안정적인 사업구조를 연내 조속히 완성하고, 수익성 확보에 최선을 다하겠다”며 “올해도 안정적 배당정책을 포함해 주주가치 제고를 위한 정책을 지속적으로 추진하여 주주의 기대에 부응할 수 있도록 하겠다”고 전했다.