엔비디아 호재에 장중 23만원대까지 올라 엔비디아, 네이버 3대 주주로 등극 코스피 상승 랠리서 상대적 소외 탈피 주목

[헤럴드경제=김지윤 기자] 올해 코스피 랠리에서 상대적으로 소외됐던 네이버가 엔비디아의 지분 투자를 계기로 반등 국면에 들어섰다. 증권가에서는 네이버의 주가가 40만원선까지 도달할 여력이 크다고 평가했다.

27일 한국거래소에 따르면 이날 네이버의 주가는 엔비디아의 지분 취득과 양사 협력 내용이 공개되면서 장 초반 10% 안팎의 상승세를 보이고 있다. 주가는 장중 한때 13% 급등, 23만4500원까지 오르기도 했다.

네이버 주가는 작년 말과 비교해 올해 들어 전 거래일인 지난 24일까지 14.43% 오르는 데 그쳤다. 같은 기간 코스피가 58.76% 상승한 것과 비교하면 시장 수익률을 크게 밑돌았다. 대형 성장주 가운데서도 상대적으로 소외됐다는 평가가 나왔던 이유다.

하지만 엔비디아와의 협력 소식이 본격화하며 주가가 급반등하는 분위기다.

네이버는 엔비디아로부터 제3자 배정 유상증자를 통해 10억달러(1조4809억원) 규모의 전략적 투자를 체결했다고 27일 밝혔다. 엔비디아는 이번 투자로 네이버 보통주 724만1564주를 취득해 지분 4.5%를 확보하게 된다.

네이버가 제3자배정 유상증자에 나서는 것은 22년 만이며, 2008년 코스피 이전 상장 이후 처음이다.

엔비디아의 이번 투자는 지난 6월 양사가 발표한 ‘기가와트(GW)급 초대형 글로벌 AI팩토리 구축 협약’의 후속 조치다. 엔비디아는 네이버 지분 4.5%를 취득하게 돼 국민연금공단과 블랙록에 이어 네이버의 3대 주주가 된다.

네이버는 엔비디아뿐만 아니라 글로벌 투자사인 ‘브룩필드’와도 최대 90억달러(약 13조3000억원) 규모의 AI 인프라 자금 조달을 위한 파트너십을 체결했다.

증권가는 이번 협력을 단순 호재가 아닌 사업 구조의 변화로 해석, 현 주가 대비 상승 여력이 크다고 보고 있다. 엔비디아의 목표주가 상단은 지난달 DS투자증권이 제시한 45만원이다.

김동우 교보증권 연구원은 이날 보고서에서 “엔비디아 협업을 통한 신사업 중 AI 팩토리 사업 진출은 기업간 거래(B2B) 위주 자본집약적 사업으로의 본격적인 진입을 의미한다”며 “기존 동사는 외부향 데이터센터 용량의 적극적 확보에는 소극적이었으나 한국을 포함한 아시아권에서의 AI 컴퓨팅 수요 확인으로 AI 팩토리 사업을 개시하는 것”이라고 설명했다. 목표주가는 앞서 제시한 39만원을 유지했다.

이효진 메리츠증권 연구원은 목표주가 33만원과 투자의견 매수를 유지하면서 이번 협업의 의미를 세 가지로 정리했다. B2B 진출로 네이버의 자산 배분이 바뀌고, 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 우선 조달권을 통해 최신 사양 확보에서 우위를 점할 수 있으며, 레버리지 활용으로 자기자본이익률(ROE) 제고가 가능하다는 것이다.

메리츠증권은 2032년 AI 팩토리 사업 매출을 14조원, 영업이익을 3조4000억원으로 추정했다. 이는 지난해 네이버 연결 영업이익(2조2081억원)을 웃도는 규모다.

엔비디아가 네이버를 파트너로 택한 배경에 대해 이 연구원은 “소프트웨어 피드백을 확보하며 산업 내 우위를 유지하는 데 도움이 될 수 있고, 사업 영역이 겹치지 않으면서 데이터센터 확장에 필수적인 자금 조달이 용이한 사업자이기 때문”이라고 분석했다.