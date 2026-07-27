안드로이드·iOS 환경서 모두 이용 가능

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크는 문장 입력이나 음성 명령으로 AI와 대화하듯 간편하게 송금할 수 있는 ‘AI 이체’ 서비스를 출시한다고 27일 밝혔다.

AI 이체는 고객이 입력하거나 말한 내용을 AI가 이해해 송금 수취인을 찾고, 상황에 맞는 송금 금액까지 추천하는 서비스다. 고객은 이 서비스를 통해 계좌번호를 직접 입력하거나 최근 이체 내역을 일일이 확인할 필요 없이, 원하는 내용을 입력하거나 말하는 것만으로 간편하게 이체할 수 있다.

예를 들어 “김케이에게 5만원 보내줘”라고 입력하면 AI가 기존 송금 이력을 기반으로 김케이에게 송금했던 수취 계좌를 찾아 이체 화면을 구성한다. 자주 이용하는 계좌를 ‘엄마’ 등 익숙한 호칭이나 별명으로 등록해 두면 “엄마에게 5만원 보내줘”라고 입력하거나 말하는 것만으로 간편하게 송금할 수 있다.

또한 “조카 용돈은 얼마가 적당해?”, “대리님 결혼하신대” 등과 같이 입력하면 AI가 송금 목적과 상대방과의 관계를 분석해 적절한 금액을 제안한다. 이를 통해 축의금, 부의금, 용돈, 생활비 등 다양한 상황에서 송금 금액을 고민해야 하는 고객의 부담을 덜어준다.

송금 수취인을 찾는 과정도 더욱 간편해졌다. 고객이 이름이나 별명, 계좌번호 일부만 입력해도 AI가 기존 송금 내역에서 연관된 계좌를 실시간으로 추천한다. 인터넷 검색창에 단어를 입력하면 관련 검색어가 자동으로 제안되는 것처럼 전체 정보를 입력하지 않아도 원하는 계좌를 빠르게 찾을 수 있다.

특히 음성 이체 기능은 안드로이드와 iOS 환경 모두에서 이용할 수 있다. 두 운영체제에서 음성 송금을 모두 지원하는 것은 금융권 최초로, 고객이 사용하는 스마트폰 기종과 관계없이 수취인과 송금 금액을 말하는 것만으로도 편리하게 이체할 수 있도록 했다.

이와 함께 송금 전 고객의 최종 확인 절차를 거치도록 해 안전성도 확보했다. AI는 고객의 요청 내용을 분석해 이체 정보를 추천하지만 실제 송금은 고객이 내용을 최종 확인 후 ‘보내기’ 버튼을 눌러야만 진행된다. AI가 임의로 송금을 실행하지 않도록 설계해 고객이 안심하고 이용할 수 있도록 했다.

한편 케이뱅크는 지난 4월 ‘AI 통합검색’ 서비스를 선보이는 등 대고객 AI 서비스 고도화에 나서고 있다. AI 통합검색은 고객이 궁금한 내용을 문장 형태로 입력하면 AI가 질문 의도를 분석해 적합한 답변과 관련 금융 정보를 제공하는 서비스다.

케이뱅크 관계자는 “AI 이체는 계좌번호를 기억하거나 복사·붙여넣기할 필요 없이 고객이 평소 사용하는 표현으로 자연스럽게 송금할 수 있도록 구현한 서비스”라며 ”앞으로도 AI 기술을 활용해 고객이 금융을 더욱 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 서비스를 지속 고도화해 나갈 것“이라고 말했다.

한편 케이뱅크는 올 하반기 고객 1800만명 확보를 목표로 AI 및 디지털자산을 비롯해 플랫폼·SME 시장 확대 등을 3대 미래 성장 동력 키워드 삼고 이에 맞는 경쟁력 강화에 주력하고 있다.