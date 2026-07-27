네이버클라우드 등과 컨소시엄 구성…정부 지원금 26억 투입 생성형 AI로 세포치료제 CMC 문서 작성 및 검증 자동화 구축 업무 효율화 및 데이터 오류 최소화로 신약 인허가 기간 대폭 단축 기대

[헤럴드경제=최은지 기자] 차바이오텍이 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘AX(인공지능 전환) 원스톱 바우처’ 지원사업에 최종 선정돼 생성형 AI 기반 세포치료제 상용화에 속도를 낸다.

27일 차바이오텍은 네이버클라우드, 페르소나에이아이, 메디아이플러스와 컨소시엄을 구성해 생성형 AI 기반의 세포치료제 상용화 가속을 위한 AI-SaaS(응용소프트웨어) 구축에 나선다고 밝혔다. 이번 사업에는 정부 지원금 26억원이 투입된다.

‘AX 원스톱 바우처’는 국내 기업의 AI 전환을 촉진하기 위해 AI 솔루션, 클라우드, 데이터 활용 등을 통합 지원하는 사업이다. 이번 사업에서 네이버클라우드는 고성능 클라우드 인프라를, 페르소나에이아이는 AI 솔루션 개발 및 SaaS 플랫폼 구축을, 메디아이플러스는 데이터 구조화 및 품질 검증을 각각 담당한다.

세포치료제 개발에서 제조·품질관리(CMC) 문서는 제품의 안전성과 재현성을 입증하는 핵심 규제문서로, 부서 간 자료 취합과 대조 작업에 많은 시간과 인력이 소요돼 왔다. 전문 인력의 수작업에 의존하던 고난도 바이오 규제 문서 작성 및 검증 과정에 AI 플랫폼을 도입하는 것은 개발 비용 절감은 물론 글로벌 인허가 승인 확률을 높이는 전략적 분수령이 될 것으로 평가된다.

차바이오텍은 의료 특화 거대언어모델(LLM)과 지식·양식·검증 에이전트 등 4대 핵심 검증 에이전트를 활용해 검색-분석-생성-검증으로 이어지는 AI 통합 프로세스를 구축할 계획이다. 이를 통해 CMC 문서 통합 자동화로 업무 효율성을 높이고 신약 인허가 대응 기간을 대폭 단축한다는 구상이다.

윤석환 차바이오텍 AI팀 상무는 “분산된 문서 데이터를 구조화해 규제 대응 문서 초안 생성부터 검증까지 이어지는 자동화 체계를 구축할 것”이라며 “바이오 산업 전반의 AX 확산을 앞당기는 모범사례를 만들어 가겠다”고 강조했다.