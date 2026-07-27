삼성물산 주거환경연구소와 협업 냉난방 성능·에너지 효율·사용 편의성 검증 ‘EHS 올인원’ A2A·A2W 통합 구현 탄소중립 확산…가스 보일러 대체 여부 확인

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성전자가 이달부터 아파트와 같은 공동주택 환경에서 고효율 히트펌프 냉난방시스템인 ‘EHS 올인원’ 실증에 나섰다고 27일 밝혔다.

히트펌프 냉난방 기술은 단독주택에 최적화된 상황이었는데 이번 실증을 통해 우리나라의 주된 주거환경인 아파트에 적용할 수 있을지 관심이 쏠린다. 특히 전기요금에 대한 잠재 수요자 우려를 덜어낼지도 관건이다.

삼성전자는 경기도 용인시 소재 삼성물산 주거성능연구소에 ‘EHS 올인원’을 설치하고 실제 아파트와 동일하게 조성된 환경에서 냉난방과 급탕 성능, 에너지 효율, 사용 편의성을 종합적으로 검증한다.

삼성전자는 이번 실증을 통해 기존 가스보일러 대비 난방 성능과 에너지 절감 효과를 비롯해 냉방·급탕 성능, 전력 소비량, 소음 등을 검증할 계획이다. 실증을 통해 확보한 데이터는 향후 공동주택 대상 히트펌프 보급을 위한 기초 자료로 활용된다.

실증 작업에는 삼성전자가 현재 유럽 시장에서 판매 중인 ‘EHS 올인원’ 제품이 쓰인다. ‘EHS 올인원’은 하나의 실외기로 직접적인 공기 냉방(A2A)뿐만 아니라 물을 데워 사용하는 바닥 난방·급탕(A2W)을 동시에 제공하는 것이 특징이다.

기존 국내 주거용 히트펌프는 주로 A2W 방식으로 바닥 난방과 급탕을 제공하며 냉방을 구현하기 위해서는 별도의 에어컨 설치가 필요하다. 반면 ‘EHS 올인원’은 A2A와 A2W를 하나의 시스템으로 통합해 공기 냉방과 바닥 난방, 급탕을 모두 구현한다.

또한 냉방 과정에서 발생하는 폐열을 급탕에 재활용하는 ‘열 회수(Heat Recovery)’ 기술을 제품에 적용했다. 여름철에 에어컨을 틀면서 방출되는 열을 온수 생산에 활용해 전력 소비를 줄일 수 있으며 이를 통해 기존 방식 대비 2배 이상의 열 에너지를 활용할 수 있다.

아울러 기존 냉방 기기에 보편적으로 사용되는 R410A 냉매에 비해 지구온난화지수(GWP)가 약 68% 더 낮은 R32 냉매를 적용했다.

최근 건물 부문의 탄소 중립이 글로벌 과제로 떠오르면서 난방 분야에서도 기존 화석연료를 대체할 수 있는 고효율 히트펌프 보급이 확대되고 있다.

우리나라도 정부가 단독주택에 이어 아파트 등 공동주택을 중심으로 히트펌프 보급 확대를 검토하며 전기 난방화 전환 정책을 추진 중이다. 정부는 2050 탄소 중립 목표에 따라 2035년까지 히트펌프 보일러 350만대를 보급하겠다는 계획을 세우고 있다. 이를 통해 온실가스 배출량 518만톤을 감축하려 한다.

이에 따라 실제 공동주택 환경에서 히트펌프의 성능과 운전 관련 데이터를 확보하는 것이 중요한 과제가 됐다.

임성택 삼성전자 DA사업부 부사장은 “이번 실증은 제품 성능을 확인하는 데 그치지 않고 실제 공동주택 환경에서 히트펌프가 기존 가스보일러를 실질적으로 대체할 수 있는지 검증하는 프로젝트”라며 “실증을 통해 확보한 데이터를 바탕으로 공동주택의 전기 기반 냉난방 전환과 건물 부문 탄소중립 실현을 위한 히트펌프 기술 개발과 보급을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.