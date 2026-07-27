바로사 지분 110만배럴 중 30만배럴 들여와 해외 생산 초경질유 국내 수급 첫 사례

[헤럴드경제=박혜원 기자] SK이노베이션 E&S가 호주 바로사 가스전에서 초경질유(컨덴세이트·Condensate) 30만배럴을 국내로 들여온다고 27일 밝혔다. 이를 통해 SK이노베이션 E&S는 중동에 집중된 원유 의존도를 완화하고 수급 안정성을 뒷받침한다는 방침이다.

바로사 가스전은 SK이노베이션 E&S가 2012년부터 개발 전 과정에 참여한 대형 가스전이다. SK이노베이션 E&S는 바로사 가스전이 생산하는 초경질유 300만배럴 가운데 보유 지분 37.5%에 해당하는 110만배럴을 확보하고 있다. 이중 일부를 국내로 들여오는 것은 이번이 처음이다. 해당 물량은 내달 초 인천항을 통해 들어온다.

이를 통해 SK이노베이션 E&S는 중동에 집중된 원유 수급처를 분산함으로써 국내 자원안보에 기여한다는 방침이다. 천연가스를 생산할 때 나오는 초경질유는 나프타 성분도 다수 포함하고 있다. SK이노베이션 E&S관계자는 “최근 중동 사태로 원유 수급에 차질이 예상되는 가운데 민간 기업이 해외 자원개발에서 확보한 초경질유를 국내에서 들여오는 첫 사례”라고 강조했다.

이번에 도입되는 물량은 SK인천석유화학의 초경질유 전용 설비에 투입된다. 이 공정을 통해 추출된 나프타는 고부가가치 화학 제품인 파라자일렌(PX) 생산이나 휘발유나 항공유 등 석유제품을 만드는 데 활용되어 회사 전체의 원가 경쟁력을 높이는 데 기여한다.

이밖에도 SK이노베이션 E&S는 바로사 가스전에서 확보한 LNG를 올해부터 매년 130만톤(t) 규모로 국내로 들여오고 있다. 이는 국내 연간 LNG수입량의 약 3%에 해당한다. 이를 포함, SK이노베이션은 전 세계 11개국에서 연간 약 2000만배럴의 원유 및 천연가스 자원을 확보하고 있다.

SK이노베이션 E&S 관계자는 “바로사 프로젝트는 민간 기업이 장기적인 관점에서 해외 자원 개발에 참여해 실제 상업 생산과 국내 도입까지 연결한 사례”라며 “바로사 가스전에서 생산된 LNG와 초경질유를 활용해 자원 대외 의존도를 낮추고 국내 산업의 수급 안정성을 뒷받침한다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.