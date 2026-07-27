- 당진 장고항, 해수부 ‘국가 거점어항’ 예비항 지정…서해안 수산경제거점 육성, 2031년까지 총 3038억원 투입

[헤럴드경제= 이권형기자] 생산부터 첨단 가공, 광역 유통, 해양관광까지 일구어내는 서해안 대표 수산경제 플랫폼을 완성하는 충남도의 ‘지속가능한 어촌 조성’의 청사진이 그려졌다.

충남도는 당진 장고항이 해양수산부 주관 ‘2026년 국가 거점어항 조성사업’ 공모에서 예비항으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

이번 공모는 기존 국가어항 개발의 분산·소규모 투자를 탈피하고, 정부·지자체·민간이 집중 투자해 수산물 집하·가공·유통·소비 및 관광 기능이 결합된 권역별 수산물류 중심지 육성이 목표이다.

국가 거점어항으로 최종 결정되면 오는 2031년까지 국가어항 개발사업을 포함해 연계 및 배후사업 등 총 3038억원이 투입될 예정이다.

국가어항 개발사업에는 항내 준설 및 준설토 투기장 조성 249억원 ▷해양전망대 72억원 ▷야외스탠드 복합시설 15억원 ▷친수광장 16억원 ▷어구창고 9억원 등 총 490억원(국비 100%)이 투입된다.

장고항 거점어항 배후부지 연계사업인 ▷스마트 양식단지 조성 ▷스마트 양식 클러스터 조성 ▷수산식품단지 조성 ▷수산물 위판장 조성 ▷어촌신활력증진사업 등은 별도 계획 수립중으로, 이번 거점어항 지정으로 인해 해양수산부의 우선적인 국비 지원 대상으로 검토될 예정이다.

도는 사업이 완료되면 생산유발 1조 7310억원, 부가가치 6799억원, 신규 일자리 300개 창출 등 어촌사회의 활력 증진은 물론 지속가능한 어촌 조성을 통한 어촌 소멸 방지 효과도 기대하고 있다.

충남도 장민규 수산자원과장은 “지역 정치권과 주민, 당진시가 함께 힘을 모아 공모에 대응한 결과 거점어항에 선정될 수 있었다”며 “서해안 대표 수산경제 플랫폼을 성공적으로 추진해 살고 싶은 어촌을 구현할 것”이라고 말했다.