고용부·산업부 협업 K-뉴딜 아카데미 일환 전국 청년 500명 참여…AI 실무교육

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차그룹은 27일 인재개발원 경주 캠퍼스에서 청년 인재 육성을 위한 직무역량 강화 교육 프로그램 ‘HINT’ 1기 합동 입교식을 진행했다고 밝혔다.

HINT는 고용노동부와 산업통상부가 국내 기업들과 함께 추진하는 청년 직업훈련 사업인 ‘K-뉴딜 아카데미’의 일환으로, 미래 모빌리티 산업현장 체험 및 기술 경험 기회 제공을 통해 청년들의 직무 역량 향상과 진로 설계를 돕기위해 개설됐다.

이날 행사에는 성 김 현대차그룹 사장과 김영훈 고용노동부 장관이 참석했다. 성 김 사장은 “자동차 산업은 전기차와 소프트웨어를 중심으로 발전하고 있으며 이런 변화에 맞춰 배우고 성장하는 것이 중요하다”며 “교육 과정을 통해 미래 모빌리티 분야 전문 지식은 물론, 실제 현장에서 필요한 문제 해결 능력도 키울 수 있을 것이라 기대한다”고 말했다.

김영훈 장관은 “K-뉴딜 아카데미는 청년의 노력에 정부와 기업의 지원이 더해져 청년의 성장을 돕는 프로그램”이라며 “‘기업과 함께 청년이 큰다(KNDA)’는 슬로건처럼 현대차그룹 아카데미를 통해 우리 청년들이 더 높이 도약하기를 바란다”고 밝혔다.

세부 교육 과정은 미래 모빌리티 개발 분야의 핵심 기술 역량을 강화하는 ‘임베디드 AI’와 제조 현장의 디지털 전환 및 스마트화 관련 분야를 학습하는 ‘제조 지능화’의 2개 트랙으로 운영된다. 아울러 현대차그룹 핵심 생산공장 견학, 실차 기반 교육, 현직자 특강 등 다양한 현장 중심 프로그램이 진행될 예정이다.

전국 7개 지역에서 모인 교육생 500명은 입교식에 이어 진행되는 2박 3일간의 합숙 교육을 진행한다.

현대차그룹은 앞으로 3개월간 HINT 1기 과정을 운영하며 교육 과정의 90% 이상을 대전, 대구, 광주, 부산 등 비수도권 지역에서 실시한다. 이를 통해 지역 청년들에게 전문 실무 교육 기회를 제공하고, 지방 인재의 안정적인 성장에도 기여할 계획이다.

오는 9월에는 2기 참가자 모집을 진행할 계획이다.

한편, 현대차그룹은 지역 인재 발굴·육성에 적극 나서고 있다. 특히, 9조원 규모의 ‘새만금 AI 밸리’와 연계해 지역 안에서 인재를 키우고 연구 기반을 확장할 수 있는 기반을 마련하는 데 주력하고 있다. 그 일환으로 현대차는 최근 전북특별자치도청에서 전북자치도, 전북대와 ‘지역 성장엔진 연계 인재양성 및 공동연구 협력을 위한 업무협약’을 체결했다.