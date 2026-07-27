[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 우리나라와 방글라데시의 포괄적경제동반자협정(CEPA) 체결을 위한 5차 공식 협상이 27일부터 31일까지 서울에서 진행된다고 밝혔다.

CEPA는 자유무역협정(FTA)처럼 상품 관세 인하 등 시장 개방 요소에 더해 공급망 등 폭넓은 분야의 경제 협력을 포함하는 통상 협정이다.

산업부에 따르면 이번 협상에는 박근오 산업부 통상협정정책관, 아예사 아크터 방글라데시 상공부 대외무역협정실장을 각각 수석대표로 하는 양국 대표단 60여명이 참석한다.

양국은 2024년 11월 협상 개시를 선언한 뒤 네 차례 협상을 통해 통관, 원산지절차, 위생검역조치(SPS), 무역기술장벽(TBT) 등 4개 분야의 협정문 논의를 마무리했다.

이번 5차 협상에서는 상품, 서비스, 투자, 원산지, 디지털, 지식재산권, 경제협력, 총칙 등 8개 분과의 핵심 쟁점을 해소해 협상을 마무리 단계까지 끌어올릴 계획이다.

방글라데시는 1억7000만명의 인구를 바탕으로 2000년 이후 연평균 6% 이상의 높은 경제성장률을 구가하고 있다. 올해 11월 최빈개도국(LDC) 지위에서 졸업할 예정이다.

박근오 통상협정정책관은 “방글라데시는 빠르게 성장하는 서남아의 핵심 시장으로, CEPA 체결은 우리 기업의 서남아 시장 진출과 공급망 다변화에 기여할 것”이라며 “이번 협상에서 남은 쟁점을 최대한 해소하고 협상이 조속히 마무리될 수 있도록 적극적으로 임하겠다”고 밝혔다.