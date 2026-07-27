송파대로 명품거리 조성사업 일환… 테마·휴식·활력 갖춘 생활정원으로 기존 트로피파크·맨발 어싱길과 연계… 사거리 일대 녹색 보행환경 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 송파대로 가락시장사거리 일대에 총 6700㎡ 규모의 ‘걷고 싶은 가로정원’을 조성한다고 밝혔다.

이번 사업은 민선 8기부터 추진해 온 ‘송파대로 명품거리 조성사업’의 일환으로, 가락시장사거리 일대를 녹지와 휴식공간이 어우러진 보행 친화 공간으로 바꾸기 위해 마련됐다.

사업 대상지는 가락동 480번지 일대로, 구는 서울시 예산 5억원을 투입해 지난 2월 사업 추진계획을 수립하고, 주민설명회 등을 거쳐 27일 공사에 착수해 오는 10월까지 정원 조성을 완료할 계획이다.

정원은 공간 특성에 따라 ▷계절별 꽃과 다양한 수목을 감상할 수 있는 ‘테마가든’ ▷벤치와 그늘 아래에서 쉬어갈 수 있는 ‘쉼가든’ ▷보행과 가벼운 활동을 즐길 수 있는 ‘활력가든’ 등 3개 공간으로 구성한다.

특히, 이번 사업은 가락시장사거리 일대에 이미 조성된 녹지공간과 연계해 시너지 효과를 높이는 데 초점을 맞췄다.

구는 그동안 가락시장 정수탑을 초대형 공공미술작품 ‘더 트로피’로 재탄생시키고, 주변에 ‘트로피파크’를 조성했다. 헬리오시티 맞은편에는 황톳길과 점토지압길 등으로 구성된 총 365m 길이의 맨발 어싱길을 조성, 207주의 교목형 무궁화를 비롯한 다양한 수목을 심어 도심 속 녹지공간을 확충했다.

여기에 이번 가로정원이 더해지면서 가락시장사거리 각 면의 녹지공간이 한층 풍성해지고, 주민들이 일상에서 걷고 쉬며 자연을 즐길 수 있는 녹색 보행환경도 더욱 확대될 것으로 기대된다.

송파구는 송파대로 전역의 도시경관과 보행환경을 개선하는 ‘송파대로 명품거리 조성사업’을 추진해 총 25개 세부사업 가운데 현재까지 22개 사업을 완료했다. 석촌호수와 송파대로를 잇는 ‘더 스피어’를 비롯해 호수교 전망대, 포켓쉼터, ‘더 트로피’ 등 문화·휴식 공간을 잇달아 조성하며, 송파대로를 걷고 머물고 싶은 거리로 바꿔가고 있다.

구는 민선 9기에도 도심 속 크고 작은 자투리 공간에 정원과 녹지를 조성하여 구민의 발길이 닿는 곳마다 정원의 휴식과 여유를 즐길 수 있도록 정원도시 송파를 조성해 나갈 계획이다.

서강석 송파구청장은 “송파대로 명품거리 조성사업을 통해 구민들이 일상에서 송파의 변화를 체감하고 있다”며 “이번 가락시장사거리 정원 조성을 통해 기존 녹지공간과의 연계 효과를 높이고, 주민들이 걷고 쉬며 자연을 누릴 수 있는 더욱 살기 좋은 송파를 만들어 가겠다”고 밝혔다.