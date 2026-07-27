[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 수성구가 지난 24일 ‘2026 소셜아이어워드’ 지방자치단체 구 분야 페이스북 부문에서 5년 연속 대상을 수상했다.

올해로 8회를 맞은 ‘소셜아이어워드’는 (사)한국인터넷전문가협회가 주최하고 아이어워즈 위원회가 주관하는 행사다.

이번 평가는 서비스, 비주얼, 브랜드, 마케팅, 콘텐츠 등의 지표를 중심으로 예선, 본선, 결선, 최종심까지 총 4단계에 걸쳐 심사해 수상자를 선정했다.

지방자치단체 구 분야 페이스북 부문에 참가한 수성구는 플랫폼 특성에 맞춘 콘텐츠 운영과 효과적인 홍보, 수성구 캐릭터 ‘뚜비’를 활용한 친근한 디자인으로 이용자들의 호응을 얻었다.

또 행정·정책 정보와 주민 맞춤형 콘텐츠를 적절히 결합한 기획력과 다양한 SNS 채널을 연계한 홍보 전략으로 접근성과 콘텐츠 확산 효과를 높인 점이 좋은 평가를 받았다.

앞으로도 수성구는 뚜비 AI 이미지와 가상 성우를 활용한 영상 콘텐츠, 온라인 트렌드를 반영한 숏폼 콘텐츠 등을 지속적으로 확대해 주민과의 소통을 강화하고 행복 수성 브랜드 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.

김대권 대구 수성구청장은 “앞으로도 수성구는 적극적인 SNS 소통으로 주민과의 공감대를 형성하고 변화하는 디지털 홍보 환경에 맞춰 수성구만의 차별화된 브랜드 이미지를 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.