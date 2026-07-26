[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 지난 24일 대구시청 동인청사에서 대구시, 대구시치과의사회, 대한치과위생사협회 대구·경북회, 대한물리치료사협회 대구시회와 함께 ‘대구형 통합돌봄 방문 구강관리 사업 추진 업무협약’을 체결하고 지역사회 중심의 방문 구강관리 서비스 구축에 나선다.

이날 협약식에는 이재홍 대구시 보건복지국장, 김영준 대구보건대 총괄부총장, 최성욱 대구시치과의사회 위원장, 오미정 대한치과위생사협회 대구·경북회장, 장권욱 대한물리치료사협회 대구시회장 등이 참석했다.

이번 협약은 통합돌봄 대상자에게 구강건강과 신체기능을 함께 관리하는 서비스를 제공해 건강 수준과 삶의 질을 높이고 지역사회 통합돌봄 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

이번 사업은 거동이 불편한 노인과 장애인 등 통합돌봄 대상자가 익숙한 생활공간에서 필요한 보건의료 서비스를 받을 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다.

단순한 방문 진료를 넘어 구강건강 관리와 신체기능 향상을 연계한 통합 서비스를 제공해 ‘지역사회 계속 거주(Aging in Place)’ 실현에 기여할 것으로 기대된다.

협약에 따라 대구보건대는 사업 운영과 전문인력 지원에 참여하며 대구시는 사업 총괄과 행정 지원을 담당한다.

대구시치과의사회는 방문 구강 검진 및 진료 서비스를 지원하고 대한치과위생사협회 대구·경북회는 방문 구강 서비스 및 교육을, 대한물리치료사협회 대구시회는 방문 재활 서비스를 맡아 기관별 전문성을 바탕으로 협력할 예정이다.

김영준 대구보건대 총괄부총장은 “대구보건대는 보건의료 특성화대학으로서 축적한 교육과 현장 경험을 바탕으로 지역사회 통합돌봄 체계 구축에 적극 참여하고, 시민들이 살던 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.