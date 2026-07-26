[헤럴드경제DB]
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26일 오후 9시 36분 17초(한국시간) 대만 이란현 북북동쪽 18km 지역에서 규모 5.6의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 24.91도, 동경 121.80도이며 지진 발생 깊이는 96km다.


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