푸마, F1 페라리·맥라렌 팝업 무더위에도 ‘오픈런’ 열기 뜨거워 드라이버 훈련들 체험 이벤트도

[헤럴드경제=강승연 기자] 지난 25일 오후 찾은 서울 마포구 서교동 웍스아웃 홍대 라이즈점 앞에는 80여명이 길게 줄을 서 있었다. 이곳에서 열리는 ‘푸마 모터스포츠 GP 팝업스토어’를 찾은 모터스포츠 F1(포뮬러원) 팬들이다. 30도 넘는 무더위에 길게는 1시간까지 늘어지는 대기시간에도 아랑곳하지 않고 양산과 손풍기로 무장한 채 입장 순서를 기다렸다.

인스타그램에서 팝업 소식을 접하고 전주에서 올라온 권모(41) 씨는 매장 오픈 전부터 40분가량 기다린 뒤 입장 기회를 얻었다. 권씨는 “평소 좋아하는 페라리 팀 크루들이 입는 웨어 레플리카를 한국에서 직접 입어보고 구매할 수 있어 좋다. 이번주 개최되는 헝가리 GP 트랙 형태를 본딴 키링을 사은품으로 받아 더 만족스럽다”며 “국내에서 F1 팬들이 늘어난 것을 실감할 수 있었다”고 말했다.

글로벌 스포츠 브랜드 푸마는 20일부터 26일까지 일주일간 F1 페라리·맥라렌 팀 컬렉션을 체험, 구매할 수 있는 팝업을 운영하고 있다. 현재 푸마는 아디다스(메르세데스AMG·아우디)와 달리 국내에서 F1 페라리·맥라렌 컬렉션을 판매하지 않는다. 때문에 해외 직구로만 구할 수 있었던 컬래버 의류와 액세서리를 직접 눈으로 보고 구매하려는 F1 팬들이 전국에서 몰렸다.

굿즈뿐 아니라 F1의 재미를 느낄 수 있는 현장 이벤트도 준비돼 매장 내 열기는 더 뜨거웠다. 페라리와 맥라렌의 드라이버가 돼 가상 트랙 위를 달려보는 시뮬레이터 게임 ‘모터스포츠 GP 랩타임 챌린지’에는 30여명이 줄을 서 있었다. 최고의 랩타임을 기록하면 페라리의 루이스 해밀턴, 맥라렌의 랜도 노리스·오스카 피아스트리가 직접 사인한 팀 모자를 받을 수 있어 승부에 불꽃이 튀었다.

F1 드라이버들이 순발력과 반응 속도를 기르기 위해 하는 훈련인 ‘리액션 스피드 챌린지’ 체험존에도 팬들이 줄을 서 있었다. 무작위로 떨어지는 막대기를 잡으면 갯수에 따라 부채, 양말 등의 선물을 받을 수 있는 체험이다. 예상보다 빠른 낙하 속도 탓에 실패하는 이들이 적지 않았지만, 흔치 않은 체험 기회에 웃음소리는 끊이지 않았다.

현장 관계자는 “‘랩타임 챌린지’는 짧게는 30분, 길게는 1시간 정도 기다려야 참여할 수 있지만 줄을 서신다”며 “고객들이 직접 만든 랩타임 기록을 가장 빠른 순서대로 실시간으로 현장에서 보여주고 있어 더 인기”라고 전했다.

최근 국내에서 F1 인기가 높아지는 만큼, 푸마는 기대 이상의 팝업 성과를 얻었다. 오픈 첫 날인 지난 20일에 준비된 전체 물량의 30% 이상이 판매됐을 정도다. 특히 인기 팀인 페라리의 컬렉션은 50% 넘는 물량이 빠졌다.

푸마코리아 관계자는 “평일에는 매일 600명 이상 방문했고 주말에는 1000명 이상 입장할 것으로 예상한다”며 “12시에 오픈하면 페라리 컬렉션은 당일 준비 물량이 1시 전후로 소진되고 있다. 예상보다 판매가 더 많이 되고 있다”고 설명했다.