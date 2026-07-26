날씨 변덕에 버디 2개, 보기 1개 10년 만의 우승, WTW로 장식할까

[헤럴드경제=조용직 기자] 신지은이 LPGA투어 ISPS 한다 스코티시 오픈(총상금 200만 달러)에서 사흘 연속 선두를 내달리며 LPGA 투어 데뷔 10년 만에 통산 2승째 달성에 바짝 다가섰다.

신지은은 25일(현지시간) 영국 스코틀랜드 노스 에어셔의 던도널드 링크스(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 2개에 보기 1개를 합쳐 1언더파 71타를 쳤다.

중간 합계 12언더파 204타를 기록한 신지은은 이날 3언더파 69타를 치며 2위로 뛰어오른 태국의 파자리 아난나루깐(7언더파 209타)을 5타 차로 앞서며 단독 선두를 굳건히 지켰다.

1라운드를 공동 1위로 마친 뒤 2~3라운드에서 단독 선두를 유지한 신지은은 2016년 5월 텍사스 슛아웃에서 생애 첫 우승을 따낸 이후 10년 만의 2승째 달성에 바짝 다가섰다.

비와 강풍, 햇빛이 교차하는 변덕스러운 날씨에서 신지은은 파세이브를 이어가다 6번 홀(파3)에서 첫 버디를 낚았다. 전반에 1타를 줄인 신지은은 10번 홀(파4)에서 첫 보기를 범했지만 11번 홀(파3)에서 곧바로 버디를 잡아낸 뒤 나머지 홀을 모두 파로 막으면서 리더보드 최상단 자리를 유지했다.

신지은은 “매우 힘든 라운드였다. 처음 5개 홀 동안 너무 떨렸는데, 언더파로 마무리해서 다행”이라며 “지루하면서도 긴장되는 하루였다”라고 소감을 전했다.

이어 “5타 차 선두에 있어 본 적이 없어 어떤 기분이어야 할지 잘 모르겠다. 연습을 좀 더 하고 최종 라운드를 위해 좋은 감각을 찾도록 하겠다”라고 말했다.

2라운드를 3위로 마쳤던 김아림은 버디 2개에 더블 보기 1개, 보기 2개에 그치며 2오버파 74타를 쳐서 중간 합계 3언더파 213타로 2계단 떨어진 5위에 이름을 올렸다. 이날 1타를 줄인 양희영은 이븐파 216타를 기록하며 공동 8위로 뛰어올랐다.