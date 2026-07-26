22일 엘타워에서 ‘2026 서리풀뮤직페스티벌 추진위원회’ 열어 민·관·학 협력체계 본격화 축제 9.19.~20 차 없는 반포대로서, 올해 ‘월리’와 협업 등 차별화된 콘텐츠 선보여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 오는 9월 열리는 대한민국 대표 도심 음악축제 ‘2026 서리풀뮤직페스티벌’을 앞두고 지역사회 민·관·학 협력체계를 본격 가동하며 축제 준비에 박차를 가한다.

구는 지난 22일 엘타워 2층 오페라홀에서 전성수 서초구청장과 유지웅 서초구의회 의장을 비롯한 지역 내 주요 기관장, 분야별 전문가 등 20여 명이 참석한 가운데 ‘2026 서리풀뮤직페스티벌 추진위원회’를 개최했다.

이번 추진위원회는 서초구가 보유한 풍부한 문화 인프라와 지역 자원을 연결해 축제의 완성도를 높이고, 대규모 인파가 몰리는 도심 축제에 대비한 안전관리 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서는 송승은 총감독의 2026 서리풀뮤직페스티벌 주요 추진계획 발표에 이어 서초경찰서와 서초소방서 등 유관기관을 주축으로 인파 관리와 교통 통제 등 안전관리 방안을 논의했다.

또, 예술의전당, 한국예술종합학교, 국립국악원, 서울교육대, 백석예술대, 서초문화원 등 지역 대표 문화·교육 기관장들이 함께 청년 예술인들의 무대 참여 확대와 프로그램 연계 방안에 대해 의견을 나눴다.

이와 함께 현대자동차, 신세계 등 지역 대표 기업과 종교계 리더들도 자리를 함께하며 지역사회와 상생하는 따뜻한 도심 축제를 만들어 가자는 데 뜻을 모았다.

올해 ‘서리풀뮤직페스티벌’은 오는 9월 19일과 20일 차 없는 반포대로 일대 서초역부터 서초3동사거리까지 약 900m 구간에서 개최된다. 특히 이번 축제는 세계적인 엔터테인먼트 기업 유니버셜 스튜디오의 인기 캐릭터 ‘월리’와 공식 협업이 성사, 반포대로 한복판에 대형 오프라인 체험 공간을 조성하는 등 전 세대가 함께 즐길 수 있는 차별화된 참여형 콘텐츠가 펼쳐질 예정이다.

본행사에 앞서 8월 29일부터 9월 18일까지 4주간은 ‘축제 주간’으로 설정해 서초구 전역에서 사전 붐업 프로그램도 진행된다.

전성수 서초구청장은 “서초가 가진 우수한 문화예술 자원과 민·관·학의 긴밀한 협력이 더해져 더욱 완성도 높은 축제를 만들 수 있을 것으로 기대한다”며 “철저한 안전관리와 체계적인 교통 대책을 마련해 구민과 방문객 모두가 안심하고 즐길 수 있는 고품격 음악 축제가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.