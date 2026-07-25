인도네시아와 평가전 세트스코어 3-1 승리 강소휘 16점 맹활약…공격 선봉 역할 톡톡 팀 블로킹 17개…높이 앞세워 경기 주도

[헤럴드경제=홍태화 기자] 차상현 감독이 이끄는 한국 여자배구대표팀이 인도네시아와 국가대표 평가전에서 2연승을 달렸다.

강소휘가 양 팀 최다인 16점을 올리며 공격을 이끌었고, 대표팀은 블로킹에서 17-3으로 압도적인 우위를 보이며 세트스코어 3-1 승리를 거뒀다. 한국은 26일 마지막 평가전을 치른 뒤 다음 달 동아시아선수권대회와

대표팀은 25일 충북 제천체육관에서 열린 인도네시아와 2차 평가전에서 세트 점수 3-1(25-21 25-22 19-25 25-20)로 이겼다. 23일 1차 평가전에서 세트 점수 3-1로 승리했던 한국은 2연승을 기록했다.

대표팀은 26일 같은 장소에서 인도네시아와 마지막 평가전을 치른 뒤 다음 달에 열리는 동아시아선수권대회와 아시아선수권대회를 겨냥해 본격적인 준비에 나선다.

이날 한국은 세터 이고은(흥국생명), 아웃사이드히터 강소휘(한국도로공사), 박여름(정관장), 아포짓스파이커 정윤주(흥국생명), 미들블로커 정호영(흥국생명), 김세빈(한국도로공사)으로 스타팅 멤버를 짰다.

대표팀은 박여름과 강소휘, 김세빈을 앞세워 1세트를 손쉽게 잡았다. 2세트에선 중반까지 밀리다가 높이의 우위로 역전에 성공했다.

21-20에선 정호영의 중앙 속공으로 달아났고, 23-21에선 강소휘가 결정적인 공격에 성공했다. 3세트를 내준 한국은 4세트에서 경기를 마무리했다.

15-13에서 이주아(IBK기업은행)의 이동 공격으로 흐름을 가져온 한국은 19-15에서 상대 서브 범실로 20점에 선착하며 승기를 잡았다.

강소휘는 팀 내 최다인 16점을 올렸고, 나현수(현대건설)는 블로킹 3개를 포함해 13점, 이주아는 8득점, 박여름은 7득점, 정호영은 6득점으로 골고루 활약했다. 이날 한국의 팀 블로킹 17개를 잡아냈고, 인도네시아는 3개에 불과할 정도로 높이의 차이가 컸다.