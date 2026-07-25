[헤럴드경제=손미정 기자] 나홍진 감독의 신작 ‘호프’의 흥행 화력이 거세다. 개봉 11일 만에 관객 300만 명을 돌파하며 거침없는 흥행 기록을 경신하고 있다.

25일 배급사 플러스엠 엔터테인먼트에 따르면, ‘호프’가 개봉 11일 차인 이날 오후 관객 수 300만명을 넘어서며 인기를 이어가고 있다.

‘호프’는 지난 15일 개봉 이후 전날까지 줄곧 박스오피스 1위를 유지하며 흥행을 이어가고 있다. 개봉 3일 차에 100만명, 5일 차에 200만명을 돌파하며 올해 가장 빠른 속도로 관객을 모았다.

다만 평일 관객 수가 20만∼30만명대였던 지난주에 비해 이번 주 평일 관객 수가 10만명대에 그치며 관객 동원 속도가 주춤하는 양상이다.

이에 따라 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 300만 관객을 돌파한 연상호 감독의 좀비 영화 ‘군체’(10일 차)보다는 하루 늦게 300만 명을 넘어섰다.

올해 개봉작 중 300만명을 넘긴 영화는 ‘호프’를 포함해 ’왕과 사는 남자‘ ’군체‘ ’살목지‘ 등 4편뿐이다.

실시간 예매율(25일 오후 2시 현재)에서는 오는 29일 개봉하는 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’(예매 수 44만명·점유율 48%)에 이어 2위(23만명·26%)에 올라와 있다.

‘호프’는 비무장지대 인근 호포항에 알 수 없는 외계생명체가 나타나면서 벌어지는 이야기를 그렸다. 나 감독이 ‘곡성’(2016) 이후 10년 만에 선보이는 신작으로 황정민, 조인성, 정호연 등의 배우들이 고강도 액션을 소화했다.

마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀 등 할리우드 배우들도 함께했다.