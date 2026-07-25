새로운 특성화高, 돌풍 일으킬 지 주목 세무회계,금융·부동산자산,핀테크 교육

[헤럴드경제(태백)=함영훈 기자] 강원특별자치도 태백시 황지정보산업고등학교는 2027학년도 한국세무금융고등학교로 재구조화된다. 경제분야 핵심 전문교육을 하게됨에 따라 내년 한국세무금융고교의 동풍이 예상된다. 이공계에선 반도체고교가 돌풍을 일으키는 중이다.

세무 회계, 금융‧부동산 자산, 핀테크 등 자산 관리자로서의 실무 역량을 갖춘 인재를 선발하여 양성하게 되는 것이다.

이에 따라 교원들의 교수 학습 역량 강화 및 부동산 자산 관리를 위해 새로운 분야의 직무연수를 미리 실시하고 있다.

황지정보산업고는 세무금융고 재편 이전, 2022 개정 교육과정의 고교학점제 일환으로 부동산 중개 과정을 운영함에 따라, 최근 교원을 대상으로 ‘공인중개사 법령 및 실무’ 직무연수를 실시했다.

교원의 지역 및 학교 이동을 고려하여 연수 대상은 강원 전 지역 교원을 대상으로 하며, 이번 연수에 강원 지역 4개 학교(황지정보산업고, 도계전산정보고, 설악고, 양양고) 교원이 참여했다.