주LA한국문화원 행사 참석…한지 전시·패션쇼 관람 “유네스코 인류무형문화유산 등재돼 인류 공동 자산 되길” 한지 가죽 가방·한복 원피스 착용…전통문화 가치 알리기

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 한지의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 기원하며 전통문화 홍보에 나섰다.

김 여사는 24일(현지시간) 오후 주LA한국문화원이 샌프란시스코에서 주최한 ‘한지로 잇는 시간과 미래’ 행사에 참석해 전시와 한지 패션쇼를 관람했다.

김 여사는 “수백 년 동안 우리 역사를 품어온 한지가 예술과 공예, 디자인, 패션 등 새로운 분야로 확장되며 과거와 미래를 잇는 아름다운 가능성을 보여주고 있다”며 “유네스코 인류무형문화유산으로 등재돼 인류 공동의 소중한 자산으로 더욱 빛날 수 있길 기원한다”고 말했다.

이어 “문화는 사람과 사람을 잇고 마음을 이어주는 가장 따뜻한 언어”라며 “한지가 시대와 국경을 넘어 더 많은 사람의 마음을 연결하는 아름다운 문화유산으로 사랑받을 수 있길 바란다”고 덧붙였다.

안귀령 청와대 부대변인은 김 여사가 이날 한국 청년창업기업의 한지 가죽 가방과 비단 소재로 한복의 미감을 재해석한 원피스를 착용했다고 밝혔다.

안 부대변인은 “김 여사는 지난 2월 전북 전주 천년 한지관을 방문한 데 이어 세계적 문화예술도시 샌프란시스코에서 한지의 전통적 가치와 현대적 활용 가능성을 소개하며 국제적 공감대를 넓히는 데 힘을 보탰다”고 설명했다.

국가유산청은 ‘한지 제작의 전통 지식과 기술 및 문화적 실천’의 인류무형문화유산 등재를 추진 중이며 올해 말께 결정이 나올 것으로 전망된다.