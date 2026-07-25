AI 모델·특허·HBM 경쟁력은 최상위…제조 데이터 강점 GPU·데이터센터·플랫폼은 미국 빅테크와 여전히 큰 격차

[헤럴드경제=홍태화 기자] 이재명 대통령의 ‘샌프란시스코 AI 선언’을 계기로 한국을 글로벌 AI 생산기지로 육성하겠다는 청사진이 제시되면서 국내 AI 경쟁력의 현주소에도 관심이 쏠린다.

우리나라는 고대역폭 메모리(HBM)과 인공지능(AI) 특허, 제조 데이터 등 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖췄지만 GPU와 AI 컴퓨팅 인프라, 플랫폼 생태계에서는 미국 빅테크와 격차가 여전하다. 결국 제조 경쟁력을 AI 인프라와 서비스 경쟁력으로 얼마나 빠르게 연결하느냐가 ‘AI 3강(G3)’ 도약의 핵심 과제로 꼽힌다.

이재명 대통령의 24일(현지시간) ‘샌프란시스코 AI 선언’을 계기로 우리나라를 글로벌 인공지능(AI) 공급망 핵심이자 생산기지로 육성하겠다는 청사진이 제시되면서 한국의 AI 경쟁력 현주소에 관심이 쏠리고 있다.

세계 1위 고대역폭메모리(HBM)와 세계 최고 수준의 AI 특허, 글로벌 상위권 AI 모델 경쟁력, 풍부한 제조 데이터 등 탄탄한 기반을 갖췄지만 GPU와 AI 컴퓨팅 인프라, 플랫폼 생태계에서는 미국 빅테크와 여전히 큰 격차를 보인다.

결국 정부가 제시한 ‘AI 3강(G3)’ 전략의 성패는 세계 최고 수준의 제조 경쟁력을 AI 인프라와 서비스 경쟁력으로 얼마나 신속하게 연결하느냐에 달렸다는 평가가 나온다.

정부는 미국과 중국에 이은 ‘AI 3강’ 도약을 이미 국가 핵심 목표로 내걸었다. 샌프란시스코 AI 선언의 뼈대 역시 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI를 잇는 글로벌 생산기지 구축에 맞춰져 있다.

실제 국제 지표를 보면 우리나라의 AI 기초 체력은 매우 탄탄하다. 스탠퍼드대 인간중심AI연구소(HAI)가 발간한 ‘AI 인덱스 2026’에 따르면 우리나라가 개발한 ‘주목할 만한 AI 모델’ 수는 미국·중국에 이어 세계 3위에 올랐다.

대표적인 국산 AI 모델로는 네이버의 ‘하이퍼클로바X’, LG AI연구원의 ‘엑사원’, SK텔레콤[017670]의 ‘A.X K1’, 카카오의 ‘카나나’, 업스테이지의 ‘솔라’ 등이 꼽힌다.

이들 기업은 한국어 특화 대규모언어모델(LLM)과 추론, 에이전트 AI 기술을 바탕으로 검색, 통신, 제조, 공공 등 다양한 분야에서 국산 AI 생태계를 확대하고 있다.

특히 인구 10만 명당 AI 특허 등록 건수는 14.31건으로 2년 연속 세계 정상을 지켰다. 영국 토터스미디어의 글로벌 AI 인덱스, 국제통화기금(IMF) AI 준비지수, 세계지식재산기구(WIPO) 글로벌 혁신지수 등 주요 평가에서도 우리는 일제히 AI 선도국 그룹에 이름을 올리며 객관적인 경쟁력을 입증했다.

우리나라 AI 생태계의 최대 무기는 단연 탄탄한 하드웨어와 제조 역량이다. 특히 HBM 시장은 사실상 우리나라 기업들이 주도하고 있다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 1분기 매출 기준 글로벌 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스가 58%로 1위, 삼성전자가 21%로 2위를 기록했다. 두 회사를 합치면 점유율이 79%에 달해 AI 반도체 핵심 메모리 시장을 사실상 장악하고 있다고 보면 된다.

HBM은 엔비디아를 비롯한 주요 AI 가속기에 필수적으로 탑재되는 메모리로, 우리나라가 글로벌 AI 공급망에서 전략적 우위를 확보하는 핵심 기반으로 평가된다

여기에 전자·통신·제조 현장에서 오랜 기간 축적해 온 공정과 센서 제어 기술이 AI 특허로 직결되며 방대한 지식재산권을 확보했다.

공장 설비와 로봇 중심의 ‘피지컬 AI’ 시대가 본격화하면 우리나라의 경쟁력은 더욱 부각될 수 있다. 피지컬 AI는 실제 제조 현장에서 축적된 공정, 센서, 품질 데이터를 대규모로 학습할수록 성능이 향상되는 만큼 세계 최고 수준의 제조 기반이 강점으로 작용한다.

현대차·기아의 자동차, HD현대와 한화오션의 조선, 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 배터리 산업 등에서 축적한 방대한 산업 데이터를 활용하면 생산 공정 최적화와 자율 제조, 산업용 로봇 분야의 AI 모델 고도화에서 경쟁 우위를 확보할 가능성이 크다.

이러한 현장 데이터와 하드웨어 장악력은 샌프란시스코 선언에서 강조한 ‘글로벌 AI 생산기지’ 구상을 지탱하는 핵심 동력이다.

반면 우리나라는 AI 분야에서 치명적인 약점도 안고 있다. HBM에서는 압도적 선두를 달리고 있지만 정작 AI 연산의 심장 격인 GPU(그래픽처리장치)와 이를 엮어내는 초대형 인프라 부문에서는 미국 빅테크와 격차가 크기 때문이다.

엔비디아가 GPU 시장의 패권을 쥔 가운데 마이크로소프트(MS), 구글, 아마존 등은 연간 수십조에서 100조 원 안팎의 천문학적 자금을 AI 데이터센터 구축에 쏟아붓고 있다.

반면 네이버와 LG AI연구원, 업스테이지 등 국내 주요 기업의 AI 투자 규모는 수조 원대에 머물러 체급 차이가 크다.

구글의 검색, 애플의 아이폰, 페이스북과 같은 소셜미디어(SNS)를 통해 전 세계로 AI 서비스를 융합하는 미국과 달리 한국어 기반의 내수 시장에 한정된 AI 생태계도 넘어야 할 산이다.

AI 첨단 기술의 개발만큼이나 중요한 것은 산업 현장 전반으로의 확산이다. 경제협력개발기구(OECD) 등 주요 지표를 보면 국내 기업의 AI 도입률은 가파른 상승 곡선을 그리고 있으나, 250인 미만 중소기업의 경우 독일, 아일랜드 등 주요국 수준을 여전히 밑돌고 있다.

데이터 표준화와 초기 비용 문제로 디지털 전환에 난항을 겪고 있기 때문이다. 샌프란시스코 선언에 담긴 ‘모두의 AI’ 프로젝트가 실질적인 성과를 내려면 대기업 중심의 도입을 넘어 행정, 의료는 물론 중소 제조 현장까지 AI 접근성을 낮추는 정책 병행이 필수적이다.