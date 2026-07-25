샌프란시스코 AI 서밋서 글로벌 빅테크 CEO·국내 총수 총출동 젠슨 황·올트먼·나델라 “한국은 핵심 파트너”…AI 투자 약속 이재용·최태원·정의선·이해진도 청사진 제시 “생태계 키운다”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 이재명 대통령의 미국 샌프란시스코 방문을 계기로 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에서 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)와 국내 주요 그룹 총수들이 한자리에 모여 AI 산업 협력 방안을 논의했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO와 샘 올트먼 오픈AI CEO, 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO 등은 한국을 핵심 AI 파트너로 평가하며 투자와 협력 확대를 약속했고, 국내 기업들도 글로벌 AI 생태계 구축 의지를 밝혔다.

이재명 대통령은 24일(현지시간) ‘샌프란시스코 AI 서밋’에서 “오늘 이 자리에서 기업가치 합계 2경 원이 넘는 대한민국과 글로벌 대표 기업들이 오랜 시간 뜻을 모아 준비해 온 대규모 AI 투자 이니셔티브를 전 세계에 알린다”며 “AI 시대의 담대한 미래를 대한민국과 함께 만들어 기 달라”고 말했다.

기업인 중 첫 번째로 마이크를 잡은 젠슨 황 엔비디아 CEO는 “엔비디아와 한국의 PC방은 함께 성장을 해 왔다. 저와 한국은 25년 동안 우정을 이어 왔다”며 “(AI 산업에 있어) 엔비디아는 처음부터 지금까지 한국과 여정을 함께 했다”고 애정을 드러냈다.

이어 “엔비디아와 SK그룹은 양사의 파트너십을 더욱 확장해 5천억 달러 규모에 이르게 하겠다는 발표도 할 것”이라고 소개했다.

샘 올트먼 오픈AI CEO는 “다른 곳에서 어떤 일이 일어날지 상상하려면 한국을 보면 된다. 한국은 AI를 빠르게 수용했다”며 “한국의 3대 메가 프로젝트는 AI가 다음 단계로 도약하는 데 있어 도움을 줄 것”이라고 평가했다.

혹 탄 브로드컴 CEO는 한국의 소버린 AI(자국 주도 AI) 사업에 대한 협력 의사를 밝히며 “한국의 프런티어 모델 개발에 적극적으로 함께 하겠다. 삼성전자와도 관련 MOU를 맺을 것”이라고 밝혔다.

화상으로 참여한 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO는 “한국과의 파트너십을 매우 소중하게 생각하고 있다. 한국의 AI 인프라 구축을 위해 앞으로 수년간 마이크로소프트가 지속적인 투자를 할 것”이라고 약속했다.

국내 기업 총수들의 발언도 이어졌다. 이재용 삼성전자 회장은 “AI 발전으로 인류가 일하고 생각하고 살아가는 방식이 송두리째 바뀌고 있다”고 진단했다.

이어 “혁신적 AI 모델과 최첨단 반도체, 안정적인 서비스를 위한 데이터센터와 풍부한 전략에 이르기까지 완벽한 생태계를 구축하려면 국경을 넘어선 글로벌 협력이 필수”라며 한미 기업 간 협력의 중요성을 부각했다.

특히 이 회장은 “초등학교 때 운동장에 내린 헬리콥터를 만져보며 경이로움을 느끼고 미래에 대한 꿈을 갖게 됐다는 이 대통령의 자서전 내용이 생각난다”며 “다음 세대가 큰 꿈을 누리도록 삼성은 모든 노력을 다하겠다”고 언급했다.

최태원 SK 그룹 회장은 전날 젠슨 황 CEO 등과 피자, 치킨 등으로 만찬을 함께 한 얘기를 소개하며 “젠슨 황 CEO는 만날 때마다 ‘배가 고프다. 모어 칩스(more chips·더 많은 칩이 필요하다는 뜻)’라고 한다”며 웃기도 했다.

최 회장은 최근 3대 메가 프로젝트 등에서 발표된 기업 투자액수에 대해서는 “너무 과장된 것 아니냐는 의심도 하는데, 생소할 수는 있어도 허황한 것은 아니다”라고 설명했다.

정의선 현대차그룹 회장은 “빅테크와의 협력 결과가 국내 피지컬 AI 산업 성장에 밑거름으로 이어질 수 있어야 한다”며 “이를 위해 국내 로봇 AI 기술 고도화를 위해서 오픈 생태계를 조성할 계획”이라며 지지를 요청했다.

이해진 네이버 의장도 “이번에 엔비디아와 브로드컴이 100억달러라는 커다란 금액을 우리 회사에 투자하게 됐다”며 “새로운 단계로 도약하는 계기가 될 것”이라고 말했다.