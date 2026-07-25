기관별 특화사업 연계 中企 성장 지원 ‘1사 1전통시장’ 구축…지역소비 촉진

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 동반성장위원회가 24일 울산광역시청에서 울산광역시, 울산지방중소벤처기업청, 현대자동차, HD현대중공업, 고려아연, 롯데백화점, 한국동서발전, 한국수력원자력, 한국산림복지진흥원과 ‘울산지역 동반성장협의체’ 협약식을 가지고 울산 지역 현안 해결 및 지역경제 활성화를 위한 협력과제 발굴에 나섰다.

울산지역 동반성장협의체는 지방정부와 대기업, 공공기관이 함께 참여하는 지역 상생협력 플랫폼이다. 참여기관이 보유한 자원과 전문성을 연계해 지역경제 활성화를 위한 협력과제를 공동 발굴·추진한다.

이날 협의체는 지역상권 활성화와 지역 중소기업 경쟁력 강화를 위해 ▷기업과 전통시장을 연결하는 ‘울산 상생마켓 프로젝트’ ▷지역 중소기업의 성장과 경쟁력 강화를 지원하는 ‘울산 중소기업 밸류업 프로젝트’ 2개 과제를 진행하기로 했다.

이 과정에서 참여기관들은 스마트공장 구축, AI 활용, ESG 경영, 재난안전, 금융지원 등 기관별 특화사업을 연계해 중소기업의 성장 단계에 맞는 지원체계를 구축한다.

이달곤 동반성장위원회 위원장은 “울산형 상생협력 모델이 전국으로 확산될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.