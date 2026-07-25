투자자예탁금 104조원…5개월 만에 최저 수준 근접 서학개미 7월 美주식 순매수 3.7조원…전월의 4배 반도체 3배 ETF·S&P500 ETF로 자금 유입 확대

[헤럴드경제=홍태화 기자] 국내 증시 대기자금인 투자자예탁금이 100조원 선을 간신히 유지하는 가운데 서학개미의 미국 주식 매수세는 빠르게 살아나고 있다.

국내 증시 변동성이 커지자 미국 증시와 레버리지 상품으로 자금이 이동하는 흐름이 뚜렷해지면서, 이달 미국 주식 순매수액은 전월의 4배 수준으로 급증했다.

25일 금융투자협회와 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 지난 23일 기준 투자자예탁금은 104조2975억원으로 집계됐다.

투자자예탁금은 지난달 4일 139조원6948억원으로 역대 최고치를 기록한 이후 점차 줄어 지난 22일 103조8765억원까지 감소했다. 이는 2월 13일(99조2735억원) 이후 5개월여 만에 가장 낮은 수준이다. 23일에는 소폭 늘었으나 여전히 100조원대 유지가 위태로운 상황이다.

반면 이달 1∼23일(조회일 기준) 국내 투자자의 미국 주식 순매수액은 25억3026만달러(약 3조7114억원)로 전월 6억3296만달러(9284억원)의 4배가 됐다.

서학개미의 미국 주식 순매수액은 지난 3월 16억9150만달러 순매수에서 4월 4억6893만달러 순매도로 전환한 이후 5월 순매도액이 9억3977만달러까지 커졌지만, 6월 다시 매수 우위로 바뀌었고 이달 그 폭이 대폭 커졌다.

앞서 정부의 정책과 코스피 상승세, 고환율이 서학개미를 국장(국내 주식시장)으로 끌어들였으나 최근 약세장이 지속되면서 개미의 국장 이탈이 다시 활발해진 것 아니냐는 관측을 낳고 있다.

종목별로 보면 순매수 결제액 1위(조회일 23일 기준)는 미국 필라델피아 반도체지수 일간 수익률을 3배로 추종하는 ETF인 ‘속슬’(DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF) 15억23만달러(2조1978억원)였다.

SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 6억1367만달러(8990억원), 한국 주식시장 성과를 3배로 추종하는 ‘코루’(DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL)는 2억1337만달러(3126억원)로 뒤를 이었다.

국내에 상장된 미국 대표 지수 상장지수펀드(ETF)에도 자금이 몰리고 있다. 코스콤 ETF CHECK을 보면 최근 한 주간 자금 순유입 상위 5위권 내 3개가 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500이나 나스닥100 지수 등 미국 대표 지수 ETF였다.

‘TIGER 미국S&P500’이 2214억원으로 자금 순유입이 가장 많았고 ‘TIGER 미국나스닥100’(1439억원), ‘KODEX 미국S&P500’(1392억원)이 각각 3, 4위를 차지했다.