1심서 서울시장직 상실형 선고…정치적 부담↑ ‘한강버스’ ‘무임승차 연령 상향’ 등 주요사업 ‘민주 과반’ 서울시의회, 제동 걸 가능성 커져 吳 “상급심서 바로 잡힐 것”…일정 예정대로

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장이 ‘명태균 여론조사비 대납 의혹‘ 사건으로 1심에서 시장직 상실형을 선고받으면서 정치적 부담이 커졌다. 당장 서울시의회 의석의 과반수를 차지하고 있는 더불어민주당은 오 시장의 사퇴를 촉구했다.

민주당은 의석 수를 내세워 한강버스. ‘무임승차 연령 상향’ 등 민선 9기 주요 사업에 대해 제동을 걸 태세다. 이에 대해 오 시장은 “흔들림 없는 시정 운영”을 강조했다.

25일 서울시와 법조계 등에 따르면 서울중앙지법 형사22부(부장 조형우)는 22일 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장에 대해 벌금 1000만과 추징금 2100만원을 선고했다. 유죄와 해당 형량이 그대로 확정되면 오 시장은 직을 잃는다.

오 시장 측 변호인들은 판결 선고 직후 1심 법원인 서울중앙지법에 항소장을 제출했다. 앞서 오 시장은 판결 직후 “직접적인 지시나 관여를 입증할 증거가 없음에도 명태균 개인의 일방적인 진술과 주변 정황만을 근거로 유죄를 선고했다”며 즉각 항소할 뜻을 밝힌 바 있다.

다만 대법원 선고까지 시정 운영에 불확실성이 지속되는 ‘사법 리스크’가 불가피하다. 특히 지난 지방선거에서 시의회 전체 118석 중 3분의 2 이상인 80석을 차지하며 다수당이 된 민주당이 조례와 예산 심사를 주도하는 상황에서 오 시장의 민선 9기 주요 사업들이 차질을 빚을 가능성이 있다.

실제로 시의회 민주당은 선고 이후 논평을 내고 오 시장의 자진 사퇴를 요구했다. 시의회는 “취임한 지 한 달도 안 된 오 시장의 사법 리스크로 대한민국 수도 서울의 시정 혼란과 파행이 불가피해졌다”며 “시정 부담을 최소화하고 정상 정치로 돌아가기 위해 용단을 내려야 한다”고 했다.

오 시장이 내세운 민선 9기 주요 사업들이 영향을 받을수 있다. 먼저 ‘강북전성시대 2.0’ 사업이 차질을 빚을 수 있다. 강북전성시대 2.0은 16조원(국고보조금 및 민간투자 6조원+시비 10조원)을 강북에 투자해 교통망을 혁신하고 산업거점을 조성하는 것이다. 특히 서울시는 강북권 철도와 도로 사업에 5조 2000억원 규모의 중장기 재정투자도 병행하기로 했다. 하지만 예산 확보를 위해 중앙정부와 민간을 설득해야 하지만, 사법리스크가 해소되지 않을 경우 사업 일정이 연기될 수 있다.

한강버스 사업에 대한 시의회의 견제가 있을수 있다. 제11대 시의회는 지난달 24일 본회의를 열어 한강버스 운영사에 운항 결손액과 추가 안전 인력 인건비를 지원할 수 있도록 하는 내용의 ‘한강버스 운영사업 업무협약 변경 동의안’을 통과시켰다. 2027~2028년 135억원을 지원하는 방안이 핵심이다. 11대 시의회는 국민의힘 의원이 다수였다, 하지만 새로 꾸려진 시의회 예산 심사에서 한강버스 예산 삭감 압박이 커질 수 있다.

오 시장이 지난달부터 공식화한 ‘지하철 무임승차 연령 상향’ 사업도 영향을 받을 수 있다. 서울시는 현행 65세인 도시철도 무임 연령을 70세로 상향해 도시철도 운송 적자를 축소하고, 이를 통해 절감된 재원으로 70세 이상 어르신 대상 버스비 일부를 지원하겠다고 밝혔다. 사회적 합의가 필요한 민감한 복지 정책이니 만큼, 대법원 확정 판결까지 사업 추진에 속도가 나지 않을수도 있다.

그러나 오 시장은 1심 선고 뒤 곧바로 시청에 복귀해 간부회의을 열고 “1심 판결은 사실관계와 법리 판단에 있어 중대한 오류로 상급심에서 바로잡힐 것”이라며 “서울시정은 어떤 경우에도 흔들림 없이 운영되어야 하고, 저 역시 시민과의 약속을 지키기 위해 흔들림 없이 책임 있는 자세로 시정을 이끌겠다”고 밝혔다.

주요 일정도 예정대로 소화하고 있다. 오 시장은 선고 다음날인 23일 오전 서울 서대문구 구립가재울 지역아동센터를 방문해 서울시가 전국 최초로 시행하는 ‘서울아이 든든한끼’ 사업 현장을 점검했다. 오 시장은 점심 배식을 함께하며 현장 종사자들의 목소리를 들었다.