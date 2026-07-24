[헤럴드경제=김병진 기자]동부건설이 ‘센트레빌 아스테리움 거제’의 견본주택을 24일 개관하고 본격적인 분양에 돌입했다.

이 단지는 경남 거제시 상동동 일원에 위치하며 지하 3층~지상 29층, 10개동, 전용면적 84㎡, 99㎡, 총 1307가구 규모의 대단지로 조성된다.

타입별 가구수는 84㎡A 943가구, 84㎡B 280가구, 99㎡A 84가구 등이다.

‘센트레빌 아스테리움 거제’는 거제중앙로, 계룡로, 국도우회도로, 거제동서로 등이 인접해 거제 시내 외 전역으로 이동이 용이하다.

차량 이용 시 삼성중공업 거제조선소와 한화오션 모두 10분대로 이동 가능하며 고현동 도심에 위치한 홈플러스, 고현시장, 거제농수산물종합유통센터, 거제시청 등도 10여분 내외로 이용할 수 있다.

또 교육 환경은 단지 바로 앞 고현초를 비롯해 고현중, 거제상문중·고 등이 위치한다.

커뮤니티 시설 역시 차별화된 구성으로 계획됐다. 단지 내 수영장인 ‘센트웰 아쿠아 비스타’와 사우나에 공급되는 물은 단지 인근 계룡산의 심층 천연수를 활용한 약알칼리성 광천수가 사용될 계획이다.

고층부에는 파노라마 조망을 품은 ‘아스터 스카이라운지’가 조성된다.

‘센트레빌 아스테리움 거제’ 분양 일정은 다음달 3일 특별공급을 시작으로 4일 1순위, 5일 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자는 8월 11일 발표되며 정당계약은 8월 24일부터 26일까지 3일간 이뤄진다.

청약 자격은 입주자 모집공고일 기준 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상이면 세대주, 세대원 모두 청약 가능하다. 공급 유형별 세부 자격은 입주자 모집공고를 통해 확인할 수 있다.

단지는 통상 분양가의 10%로 책정되는 계약금을 5%로 낮추고 1차 계약금 500만원 정액제를 도입해 계약자의 초기 자금 부담을 낮췄다.

‘센트레빌 아스테리움 거제’ 견본주택은 경남 거제시 고현동에 위치한다. 입주는 오는 2029년 8월 예정이다.