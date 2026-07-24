[헤럴드경제=박세정 기자] 제작비 200억원을 쏟아부은 영화 ‘군체’가 극장 상영을 끝내기도 전에 결국 온라인동영상플랫폼(OTT) 행을 택했다.

‘극장 상영 중 OTT 공개’라는 이례적인 행보다. 군체는 초호화 캐스팅과 스타 연출진의 만남으로 ‘1000만 관객’까지 기대를 모았지만, 극장 산업 침체와 OTT 쏠림이 심해지면서 사실상 쉽지 않아졌다.

결국 수익성 확보를 극대화하기 위해 OTT 공개라는 특단의 조치를 내놨다는 분석이다.

업계에 따르면 지난 23일부터 쿠팡플레이, 왓챠, 웨이브, 애플TV 등 OTT에서도 군체를 볼 수 있게 됐다.

지난 5월 21일 개봉한 군체는 서울 도심의 초고층 빌딩에서 정체불명의 집단 감염사태가 발생하면서 일어나는 일을 그린 액션, 스릴러 영화다. 전지현을 비롯해 고수, 지창욱, 구교환, 신현빈, 김신록 등 초호화 배우진과 ‘부산행’ 등 다수의 흥행작품을 만든 연상호 감독의 만남으로 화제가 됐다.

200억원 투입된 대작으로 1000만 관객까지 도전해 볼 수 있다는 기대감도 있었다. 연 감독은 1000만 관객 달성 시 ‘좀비 분장을 하겠다’는 공약을 내걸기도 했다. 하지만 24일 기준 594만명의 관객을 동원하는데 그쳤다.

극장 상영이 끝난 후 1~4달 만에 OTT행을 택하는 영화들은 최근에도 많아진 추세다. 하지만 ‘군체’처럼 극장에서 내리기도 전에 OTT에서 공개되는 것은 다소 이례적이다.

최근 영화 중 ‘와일드 씽’, ‘휴민트’는 개봉 후 약 두 달여 만에 넷플릭스에서 공개됐다.

마동석 주연의 액션 영화 ‘거룩한 밤: 데몬 헌터스’도 두 달 만에, 배우 김고은이 주연을 맡은 ‘대도시의 사랑법’은 넉 달만에 넷플릭스에 들어왔다.

송중기를 앞세운 영화 ‘보고타’는 125억원을 투입했지만 손익분기점 300만명을 크게 밑도는 42만명의 관객을 확보하는데 그치면서 개봉 불과 한 달 만에 넷플릭스 공개를 택하기도 했다.

이들 영화는 극장에서 상영을 종료한 후 OTT행을 택한 경우다.

앞서 빠르게 OTT로 옮겨간 영화는 대부분 손익분기점을 넘기지 못했다는 점을 감안하면, ‘군체’는 비교적 흥행에 선방했다는 점에서도 차이가 있다.

업계에선 군체가 ‘극장 침체’와 ‘OTT 쏠림’으로 극장 상영으로 ‘대박’을 기대하기 어려워진 만큼, 유통채널을 빠르게 확장해 수익성을 극대화하는 전략을 취한 것으로 보고 있다.

군체가 OTT 외에 IPTV, 디지털케이블TV, 위성방송, 웹하드 등 까지 다양한 온라인 및 모바일 플랫폼으로 일제히 유통 채널을 확장한 것도 그 일환이다.

관객 확보가 쉽지 않아진 만큼 상영 전 수익을 확보해, 손익분기점 기준 관객 수를 낮추는, 새로운 방식을 제시했다는 평가도 나온다. 군체는 사전 해외 판매로 수익을 확보해, 관객 확보 손익분기점을 500만에서 300만으로 낮춘 것으로 알려졌다.

한편, 콘텐츠의 OTT 쏠림이 심해지면서 ‘홀드백’(극장 상영 이후 VOD나 OTT 서비스까지의 유예 기간) 제도를 놓고 영화 산업 내 논란도 계속되고 있다.

더불어민주당 임오경 의원은 영화관 개봉 후 OTT 등 다른 플랫폼에서 공개되기까지의 기간을 최대 6개월로 고정하는 내용을 골자로 한 법안을 발의했다. 영화관을 보호하기 위한 취지다.

반면 OTT 업계는 시청자의 콘텐츠 접근권 보장과 산업 경쟁력 강화를 위해 유연한 유통 구조가 필요하다고 맞서고 있다. 영화 제작사와 배급사 역시 홀드백 도입에 난색을 표하고 있다. ‘홀드백’ 제도를 협의하기 위한 민관협의체가 구성된 상태로, 이르면 내달 합의안이 나올 것으로 업계는 예상하고 있다.