라운트리 부상, 구스코프 대체 투입 챔프 울버그 부상 복귀전 물밑경쟁

[헤럴드경제=조용직 기자] 전 UFC 라이트헤비급 챔피언 마고메드 안칼라예프(34·러시아)가 9개월 만에 복귀한다.

UFC 라이트헤비급 랭킹 1위 안칼라예프는 오는 26일(이하 한국시간) 아랍에미리트 아부다비 야스섬 에티하드 아레나에서 열리는 ‘UFC 파이트 나이트: 안칼라예프 vs 구스코프’ 메인 이벤트에서 9위 보그단 구스코프(33·우즈베키스탄)와 격돌한다.

타이틀을 되찾기 위한 여정이다. 안칼라예프(20승 1무 2패 1무효)는 지난해 10월 UFC 320에서 알렉스 페레이라에게 펀치와 엘보를 맞고 TKO패하며 타이틀을 잃었다. 그는 “내게 패배는 성장을 위한 경험이었으며, 난 더 강해져서 돌아왔다”고 지난 시간을 돌아봤다. 이어 그는 “타이틀을 잃은 것은 내 실수”라며 “이제 돌아와서 타이틀을 되찾기 위한 동기부여가 돼 있다. 100% 타이틀을 탈환할 거라고 믿는다”고 목소리를 높였다.

안칼라예프의 상대는 경기 2주 전 칼릴 라운트리 주니어의 부상으로 보그단 구스코프로 변경됐다. 구스코프(18승 1무 3패)는 다음 주 세르비아 베오그라드 대회에서 얀 블라호비치와의 재대결을 벌이기로 예정됐으나 랭킹 1위를 차지할 기회를 받아들였다. 그는 “마고메도프와의 경기는 내게 큰 시험 무대”라며 “이번 경기에서 이기면 내가 타이틀에 도전할 1번 타자가 된다. 이번이 내 인생을 바꿀 기회”라고 강조했다.

안칼라예프는 타격과 그래플링이 균형을 갖춘 삼보 챔피언 출신 파이터다. 컴뱃 삼보 세계 선수권 대회에서 2015년과 2016년 라이트헤비급 금메달을 획득했다. 커리어 통산 10번의 (T)KO승을 기록했다. 러시아계 우즈베키스탄 파이터 ‘차레비치(차르의 아들)’ 구스코프는 어려서부터 복싱과 킥복싱을 수련했다. 100% 피니시율을 자랑하고 있으며, 18승 중 15승이 (T)KO다.

안칼라예프는 구스코프의 피니시 기록을 믿지 않는다. UFC에서 아직 충분히 검증되지 않았기 때문이다. 그는 “(100% 피니시율에 대해) 걱정하지 않는다”며 “UFC에서는 고작 네 번의 피니시가 있을 뿐이고, 이는 내게 어떠한 영향도 주지 않는다”고 일축했다.

구스코프는 안칼라예프가 라이트헤비급 최고의 선수라고 생각한다. 그는 “안칼라예프는 완전히 다른 수준이다. 그는 우리 체급 최정상에 있기 때문에 나는 내 최선의 실력을 발휘해야 한다”고 말했다. 이어 “그는 매우 위협적이고, 힘이 강하며, 상대하기 까다로우며, 어느 한쪽 면에 치우친 선수도 아니다”라며 “’그냥 펀치 한 번 날리면 쓰러지겠지’라고 할 만한 상대가 아니다”라고 경계했다.

24일 현재 해외 도박사들은 약 80 대 20으로 전 챔피언의 우세를 점치고 있다.

UFC 파이트 나이트: 안칼라예프 vs 구스코프는 오는 26일 오전 1시부터 tvN 스포츠와 티빙에서 생중계된다.